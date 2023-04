Foulard, bici e motorini abbandonati Donati a coop, associazioni e Ipsia

Altri oggetti smarriti e conservati nel deposito comunale di Lugo, torneranno in uso. Il comune, dopo aver disposto nel febbraio scorso, l’intenzione di donare le 25 biciclette accatastate in locali ormai saturi al Polo tecnico professionale e all’associazione ‘Il Melograno’, ora è pronto a liberarsi di altri oggetti rinvenuti in modo inatteso durante le attività di pulizia e sgombero degli spazi adibiti alla conservazione degli oggetti rinvenuti. Si tratta, nello specifico di 50 foulard e 5 sciarpe di vari colori, lì conservati dall’ottobre del 1998, quindi da 25 anni, 23 occhiali da vista graduati con relativi cordini, incamerati nel 2000, di un sacco con all’interno 8 paia di calzettoni da tennis in spugna, 3 paia di calzettini in cotone da donna, 3 strofinacci per pavimenti, 3 strofinacci da cucina, 3 spugne, 5 spugne per piatti e una confezione di mollette da bucato ritrovato nel 2004, altre 4 biciclette – 3 da uomo e una da donna – ritenute inutilizzabili, un mobile vetrinetta nero rotto e non inventariato e tre ciclomotori, un Malaguti blu, un Ciao nero e una Vespa Piaggio blu, tutti senza targa o segni distintivi, derivanti da rinvenimenti effettuati dai carabinieri di Lugo nel 2002. I tempi utili ai legittimi proprietari per reclamare la loro titolarità sono scaduti da un pezzo.

Così, il ritrovamento inaspettato è stato oggetto di una nuova assegnazione, questa volta a tre soggetti diversi. Il lotto di foulard, sciarpe, occhiali e materiale per la casa è stato destinato all’associazione di promozione sociale ‘Il Melograno’ che nella ex sede delle storiche cantine Valli di via Provinciale Felisio 3 gestisce un mercatino dell’usato, le bici e la vetrinetta andranno alla cooperativa San Vitale mentre i ciclomotori saranno consegnati al Polo Tecnico di Lugo come strumenti di esercitazione pratica per gli studenti che frequentano l’indirizzo meccanico dell’Ipsia ‘Manfredi’. La prima donazione di bici era invece servita per alimentare il progetto ‘Bici e amici’ che, tre anni fa, ha portato all’allestimento di un laboratorio dove ragazzi disabili allievi o ex allievi dell’Istituto imparano ad aggiustare e assemblare biciclette. Per le casse comunali, come nel caso della volta scorsa, si tratterà di un passaggio assolutamente neutro in quanto le spese di ritiro e trasporto avverranno a cura di coloro a cui gli oggetti sono stati donati.

Monia Savioli