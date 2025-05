Fra Beethoven e Schubert

Si chiude la stagione di ’Ravenna musica’, curata dall’associazione ’Angelo Mariani’. Il concerto conclusivo, in programma alle 21 di stasera, , porta sulla scena del teatro Alighieri di Ravenna l’Orchestra Filarmonica ’Vittorio Calamani’, garà guidata dal ravennate Nicola Valentini, uno dei più brillanti e talentuosi direttori italiani, esperto conoscitore del linguaggio musicale barocco e classico, conoscenza acquisita soprattutto negli anni di collaborazione col maestro Ottavio Dantone.

Connubio tra presente e passato, il programma sarà un viaggio tra la musica d’oggi e il repertorio classico. In programma il ’Triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violoncello e orchestra op.56’, scritto da Beethoven tra il 1803 e il 1804, la cui esecuzione sarà affidata all’orchestra e al Trio Concept, formato da tre giovani musicisti torinesi il violino Edoardo Grieco, il violoncello Francesco Massimino e il pianista Lorenzo Nguyen. Nato nel 2013 originariamente con il nome di Trio Chagall, il Trio Concept nel 2024 ha cambiato nome per esaltare la coesione di un percorso artistico, incentrato sul concetto di trio come nucleo dell’attività musicale. Vincitore del secondo premio alla ventesima edizione del ’Premio Trio di Trieste’, con il primo premio non assegnato, due anni fa ha trionfato nella finale alla Wigmore Hall di Londra.

Arricchisce il programma un brano in prima esecuzione assoluta, commissionato dall’associazione ’Angelo Mariani’ al giovane compositore Leonardo Marino, per pianoforte, violino, violoncello e orchestra, dal titolo ’Re-Conception’. Nella seconda parte della serata, la Filarmonica Calamani si dedicherà a Schubert e alla sua ’Sinfonia n. 1 in Re maggiore D. 82’, scritta nel 1813 quando il compositore viennese aveva solo 16 anni.