Fra ceramica e architettura, l’amicizia fra Sassi e Monti

Ferito ma non abbattuto. Lo studio di Ivo Sassi – diventato un piccolo museo dopo la morte dell’artista, quasi tre anni fa, nel luglio 2020 – è stato invaso dall’alluvione ma riaprirà a breve. "L’acqua è entrata qui da via Bondiolo", racconta la moglie di Ivo Sassi, Carmen Fantinelli, "spalancando la porta della vecchia chiesa di Santa Margherita". I danni nello studio, invaso da una quantità d’acqua contenuta, sono stati minimi: la situazione è più grave nei sotterranei, devastati dall’alluvione, e che hanno visto l’intervento della squadra di esperti inviata qui dal Museo delle ceramiche, per mettere in salvo gessi, ceramiche e altri materiali. È crollata a anche una porzione del tetto, rendendo inagibili le stanze del primo piano. Martedì 27 lo studio riaprirà comunque le porte al pubblico per l’evento di Casa Bendandi dedicato ai Luoghi emotivi di Faenza. "Paradais 2023" – questo il titolo della rassegna dedicata all’artista – prenderà il via stasera al Giardino della scultura di Ivo Sassi, in via San Biagio Antico 20, con l’evento a cura di Federica Baroncini e della Pro Loco dal titolo ‘Ivo Sassi – Filippo Monti, l’amicizia di una vita tra ceramica e architettura’. Venerdì primo settembre verrà invece inaugurata nello studio di via Bondiolo la mostra ‘Inediti’, con cinquanta opere di Sassi realizzate fra il 2017 e il 2020.

Lo studio di via Bondiolo altro non è che la vecchia chiesa di Santa Margherita, originaria del ‘400 e sconsacrata da molti anni. Sassi ha lavorato qui per trent’anni: in quelle stanze il tempo si è come fermato al luglio 2020, tanto che alle pareti sono ancora appesi i suoi camici sporchi di argilla. Sia lo Studio che il Giardino dsono compresi nel catalogo dei personaggi illustri dell’Emilia-Romagna. Il Giardino è un parco di 10mila metri quadri disseminato di circa quaranta grandi sculture: al centro sorge l’abitazione che l’artista commissionò all’amico architetto Filippo Monti, cui entrambi erano affezionatissimi.

Filippo Donati