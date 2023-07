Fra le attività che ripartono c’è ancora chi lotta contro il fango

Due mesi e tre settimane. Tanto è il tempo trascorso dall’alluvione che ha profondamente segnato la città di Faenza. In via Fratelli Rosselli la Gelateria Ok, a mezzo chilometro dall’argine del fiume Lamone ha riaperto lo scorso 10 giugno, di corsa nell’intento di ‘salvare’ almeno la stagione estiva. "Siamo ripartiti con i macchinari non danneggiati – spiega Lara Arfelli, titolare della gelateria con il marito Marco Menni –. Qualcosa ci manca ancora, ma dovevamo iniziare l’estate. Abbiamo pulito e sistemato per un mese ed ora abbiamo ricominciato ad esercitare la nostra attività. Il magazzino era distrutto, con i motori e i macchinari che avevamo nei sotterranei gravemente danneggiati. Non sappiamo ancora quantificare con precisione i danni (che comunque sono almeno nell’ordine delle decine di migliaia di euro, nda), ma posso dire che mentre sistemavamo e quando abbiamo riaperto abbiamo sentito l’affetto del quartiere e dei nostri affezionati clienti".

Dall’altra parte della strada, all’incrocio con via Paolo Galli, c’è invece chi sta lavorando alacremente per riaprire il prima possibile. Un cartello esposto fuori dall’attività ne dà notizia a chi è di passaggio: "L’alluvione non ci fermerà, stiamo lavorando per riaprire il prima possibile". Firmato dalle tabaccaie Chiara e Stefania. "Abbiamo imbiancato – specifica Stefania Chiari –, il bancone nuovo ce lo ha fatto mio cognato che è un falegname". Anche in questo caso la riapertura è stata esplicita richiesta di tutto il quartiere. Non a caso per l’attività hanno elargito donazioni un’associazione di Amatrice, contattata da un cliente della tabaccheria originario dell’Abruzzo, e la chiesa parrocchiale. "La parrocchia ci ha donato 2500 euro – prosegue la tabaccaia –, e un’altra donazione ci è arrivata dalla Laga Insieme di Amatrice. Purtroppo non sono arrivati altri ristori per l’attività. Noi siamo aperti da 15 anni, e dopo due mesi e mezzo senza lavorare avevamo la necessità di rialzarci".

La stessa che in un capannone di via De Gasperi, anima cinque persone, intente, in un sabato di fine luglio ad imbracciare tira acqua e idropulitrice per rimuovere il fango. Si tratta della sede dell’Elettrotecnica Faentina. Qui il tempo pare si sia fermato. Dentro quello che era l’ufficio c’è un calendario con le date giornaliere da strappare. La data che si legge è 16 maggio. Le scene che si vedono all’interno sono invece quelle che tutti i tg nazionali hanno mandato in onda il 20 maggio. Sono tante le situazioni simili a Faenza. "In un momento come quello tutta la città ci ha chiamato per chiederci una mano – racconta il titolare Vincenzo Renzi, alluvionato anche in casa a poche decine di metri da lì –, e noi ci siamo fatti in quattro per aiutare amici e clienti. Abbiamo subito trovato un magazzino in via Mittarelli per non fermarci, e siamo venuti qui a sistemare ogni sabato ed ogni domenica. Purtroppo personalmente non sono più rientrato in casa, ho trovato in affitto un appartamento e mi sono trasferito lì. Io ho 3 figli, e questa è l’attività avviata da mio padre, oggi la conduco io. Non volevo gettare la spugna, me lo sono dato come imperativo. Questo evento non dovrà intaccarci. In questo periodo ho scoperto di poter contare su persone che mi vogliono bene. Ed anche questa è stata una condizione che ci ha consentito di guardare avanti".

Anche nel quartiere però sono numerose le attività trasferite, o ancora chiuse. Gli interni sono vuoti, alcune porte sono aperte. I segni del fango ci sono ancora. In via Dal Pozzo le due parrucchiere e la lavanderia in questo senso fungono ad esempio, come alcuni appartamenti a pian terreno di via Fornarina, o in via Fratelli Rosselli. Elementi che danno ancora la dimensione della difficoltà in cui la città si trova, e che straziano il cuore.

Damiano Ventura