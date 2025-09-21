Fra le onde in ricordo di Dalia e Lorenza

Le acque di Porto Corsini stanno ospitando la terza frazione di Coppa Italia Windsurf, evento che si concluderà oggi pomeriggio e che si sta disputando davanti all’Adriatico Wind Club. In gara ci saranno oltre 40 atleti. Presieduto da Giovanni Forani, il sodalizio bianco-azzurro è da sempre una fucina di giovani talenti: negli anni ha visto crescere atlete come Dalia Saiani e Lorenza Ballanti, purtroppo scomparse prematuramente, alle quali il circolo dedica ogni anno il Memorial Ballanti-Saiani, in programma nel weekend con le regate iQFoil.

L’attività giovanile del club continua ancora oggi con rinnovato entusiasmo grazie al Direttivo del Club e con il fondamentale supporto del coach Roberto Pierani, che – con una serie di brillanti risultati – testimoniano la bontà del percorso formativo.

Filippo Margotti ha conquistato un prestigioso secondo posto alla Coppa Primavela nella categoria Techno 293 CH4, il più importante evento FIV giovanile di base. A seguire, ai Campionati Giovanili in Singolo disputati 10 giorni fa a Torbole, l’AWC ha festeggiato la doppietta nel Techno 293 Under 15 con Nicola Tommaso Vallini e Filippo Verità, oltre allo splendido argento di Matteo Montanari nella categoria iQFoil Youth Under 19.