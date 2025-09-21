Fra le onde in ricordo di Dalia e Lorenza

Un'eredità da coltivare

Le acque di Porto Corsini stanno ospitando la terza frazione di Coppa Italia Windsurf, evento che si concluderà oggi pomeriggio...

Qui sopra Francesco Forani. Nella foto in alto Dalia Saiani, sotto Lorenza Ballanti

Qui sopra Francesco Forani. Nella foto in alto Dalia Saiani, sotto Lorenza Ballanti

Le acque di Porto Corsini stanno ospitando la terza frazione di Coppa Italia Windsurf, evento che si concluderà oggi pomeriggio e che si sta disputando davanti all’Adriatico Wind Club. In gara ci saranno oltre 40 atleti. Presieduto da Giovanni Forani, il sodalizio bianco-azzurro è da sempre una fucina di giovani talenti: negli anni ha visto crescere atlete come Dalia Saiani e Lorenza Ballanti, purtroppo scomparse prematuramente, alle quali il circolo dedica ogni anno il Memorial Ballanti-Saiani, in programma nel weekend con le regate iQFoil.

L’attività giovanile del club continua ancora oggi con rinnovato entusiasmo grazie al Direttivo del Club e con il fondamentale supporto del coach Roberto Pierani, che – con una serie di brillanti risultati – testimoniano la bontà del percorso formativo.

Filippo Margotti ha conquistato un prestigioso secondo posto alla Coppa Primavela nella categoria Techno 293 CH4, il più importante evento FIV giovanile di base. A seguire, ai Campionati Giovanili in Singolo disputati 10 giorni fa a Torbole, l’AWC ha festeggiato la doppietta nel Techno 293 Under 15 con Nicola Tommaso Vallini e Filippo Verità, oltre allo splendido argento di Matteo Montanari nella categoria iQFoil Youth Under 19.

