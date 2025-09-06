’Fragolesangue’ al Mar

Oggi seconda giornata del Festival ’Ammutinamenti’ di Ravenna (info 320-9552632). Il connubio danza e spazio urbano è al centro del percorso nei luoghi del quartiere Darsena (dalle 17.30). A partire dal parco ’Mani fiorite’ si snoda una passeggiata urbana intervallata da diverse performance: la coreografa Ofelia Omoyele Balogun con ’Figlie della terra di mezzo’ restituisce valore alle connessioni attraverso un rituale che unisce testimonianza poetica e danza in un dialogo che ricerca una nuova consapevolezza tra le fessure del proprio essere. A seguire iNagga Giona Baldina condivide con ’Yours’ un’analisi del comportamento umano, indagando e offrendo un contesto per riflettere sui parametri con cui ogni individuo è portato a scegliere tra singolarità e collettività, definendo così il proprio punto di vista sul mondo.

A concludere la passeggiata performativa, ’Segni Mossi /Alessandro Lumare’ e Simona Lobefaro con il loro ’Al cubo’, performance partecipativa per bambini e adulti con musiche dal vivo di Giacomo Gaudenzi (violoncello). Un gioco di attraversamenti attivato da una struttura semipermeabile dove il pubblico è libero di muoversi ovunque e dare sfogo alla propria creatività mentre una danzatrice abita lo spazio e attraversa il dispositivo, un disegnatore traccia sulle pareti trasparenti del cubo i segni delle attività e inattività e un musicista costruisce la partitura sonora in relazione a quanto avviene tutt’attorno.

Dalle 19 alle 21 Zoe Francia Lamattina, Ida Malfatti, Monica Francia abitano gli spazi del Mar di Ravenna con ’Fragolesangue/disordini’, perfomance specificamente ideata per le sale del museo che invita il pubblico a scegliere l’inizio e la fine della propria esperienza performativa e a creare il proprio singolare spettacolo. Gli spazi del Mar sono invasi da una marea di corpi, voci e luci in accordo e in dissonanza reciproca. Il pubblico è invitato ad attraversare gli spazi, a scegliere il punto di vista nella scena esplosa, a decidere l’inizio e la fine della propria esperienza performativa, a creare il proprio singolare spettacolo. A concludere la serata, alle 21, il dj-set a cura di R.Y.F. cantante e musicista polistrumentista autodidatta attiva dal 2000 nella scena D.I.Y. italiana.