’Fragolesangue’ all’Almagià

Era il 1994 quando la Compagnia Monica Francia metteva in scena ’Fragole e Sangue’; trent’anni più tardi, quell’esperienza è il punto di partenza per uno nuovo spettacolo, una riscrittura in prospettiva epico-femminista: questa sera alle 21 alle Artificerie Almagià, debutta ’Fragolesangue’ di Zoe Francia Lamattina, Ida Malfatti e Monica Francia. Esito del progetto di ricerca coreografica transgenerazionale archivia e intrecciato al ciclo di laboratori Allenamenti, Fragolesangue – il cui titolo richiama il classico film di Stuart Hagmann del 1970 sulla controcultura americana e sulle proteste studentesche – è uno scontro con un’altra epoca poetico-politica, un passato non ancora finito e già futuro. Una pellicola che segnò a suo modo un’epoca.

Il suono che anima la performance è un montaggio di frammenti di film romantici dello scorso millennio: voci, musiche, silenzi e rumori cinematografici evocano ciò che è invisibile e trasformano ciò che è visibile.

Lo spettacolo è una produzione di Ravenna Festival e Nanou Associazione Culturale ETS, con la collaborazione di AMAT e Comune di Pesaro per RAM - Residenze Artistiche Marchigiane e il sostegno di Corpo Giochi ASD, Ravenna Teatro e Cantieri Danza.

Informazioni e prevendite ai seguenti recapiti: telefono 0544 249244 e sul sito internet degli organizzatori: www.ravennafestival.org

Biglietti spettacolo: posto unico non numerato 15 euro (ridotto 12); under 18: 5 euro. Le Artificerie Almagià si trovano in via dell’ Almagià, 2, a Ravenna.