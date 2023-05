Frana spazza via il ponte Disagi in via Ceparano

Avrà un impatto contenuto sulla viabilità collinare ma di sicuro ha un aspetto decisamente spaventoso la frana che ha travolto il ponte di via Ceparano, sul lato più a monte della strada, crollato nella notte fra martedì e mercoledì quando la piena era più violenta. Al posto della struttura, letteralmente collassata nell’alveo del fiume, c’è ora una voragine di vari metri di profondità. Una grossa conduttura che sorgeva al di sotto del ponte – dovrebbe trattarsi di una condotta che drena l’acqua dei vicini rilievi – è ora esposta alle intemperie: in un punto si registra già una notevole perdita. Ciò che più impressiona è la quantità di detriti che si sono accumulati sul lato del ponte: tonnellate e tonnellate di materiali fra cui era possibile distinguere alberi sradicati – alcuni di grandi dimensioni e dal legno ancora verde – un vecchio silos, oltre a rifiuti di vario tipo. Quella sorta lì è ormai una vera e propria diga di legname e altri materiali, spessa una decina di metri, attraverso la quale le acque del fiume si sono scavate un pertugio di prepotenza, dando vita a un piccolo lago nella voragine che ora occupa il posto del ponte. Occorreranno mesi o anni per ripristinare la struttura: fino ad allora via Ceparano – strada che compie un lungo arco, allontanandosi dalla provinciale modiglianese per poi ricongiungervisi alcuni chilometri dopo – sarà accessibile solo dal lato più a valle. I disagi maggiori coinvolgono un’abitazione il cui ingresso si affacciava proprio sul ponte, e che ora risulta interdetto al passaggio. La frana che ha cancellato il ponte di Ceparano si presenta come il maggiore fra i danni alle infrastrutture causati dall’alluvione. Varie frane sono state registrate a Casola Valsenio: il comune appenninico è uno dei tre punti critici evidenziati dal Tavolo di coordinamento della prefettura, insieme ai territori di Bagnacavallo e Conselice. Casola è a lungo rimasta isolata rispetto al comune toscano che sorge più a monte, Palazzuolo sul Senio, raggiungibile solo passando per Marradi. La prefettura sottolinea come la ripida strada della Valletta – che congiunge la vallata di Brisighella alla frazione di Zattaglia – sia fra quelle, insieme alla San Vitale e alle provinciali 25 e 107, in cui gli interventi sono considerati prioritari.

Filippo Donati