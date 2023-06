Franca, sfollata due volte

Classe 1927, Franca è nata a Massa Lombarda e da giovanissima sfollò in campagna per sfuggire ai bombardamenti aerei. Viveva a Sant’Agata dai primi anni ’50, nel villino liberty rosa con un bel giardino circondato da una siepe di glicini.

La sera dell’allerta era in casa con Francesco, il figlio maggiore, che è rimasto sveglio tutta la notte; quando ha visto il giardino diventare marrone, è riuscito a metterla in salvo.

Il fiume aveva invaso Sant’Agata con tale forza e forte corrente che i soccorritori non erano riusciti ad avvicinarsi alla casa, neppure in gommone; poi, alla fine, è arrivato l’elicottero a prelevarli.

Franca è arrivata all’ospedale di Ravenna in pigiama, giaccone, documenti e scarpe. Dopo tre giorni di controlli ed encomiabile assistenza è stata dimessa, giusto il tempo strettissimo necessario a cercare una residenza per anziani degna di ospitarla. Nel certificato di dimissione è scritto: “…sfollata per emergenza idrogeologica…”.

Ha perso quasi tutto poiché si era trasferita da anni al piano terra: la melma ha disintegrato i mobili e il loro contenuto. Francesco è tornato a Sant’Agata subito dopo per liberare dalla melma cose, casa e giardino; mi ha portato la madonnina di ceramica che era sul comò della mamma: era un grumo di argilla maleodorante, alla fine ho scoperto che era rotta.

Francesco mi ha raccontato che sono arrivate persone dall’Emilia, dalla Lombardia; moltissimi ragazzi e ragazze anche giovanissimi (ventenni) per aiutarlo.

Li ringrazio, come ringrazio Morena (la vicina) e tutti coloro che si sono attivati per soccorrere e intervenire a liberare dal fango un piccolo paese e i suoi abitanti. Ringrazio anche i proprietari e il personale della residenza ‘Il Sole del Sorriso’ per la tempestiva e professionale accoglienza.

Franca è stata “fortunata” perché con lei c’era suo figlio Francesco; alcune sue amiche sono morte annegate.

Ha tanti disturbi e soffre anche un pò di amnesia, che in questa situazione aiuta; ma quando le chiedono quanti anni ha risponde correttamente 96; quando le chiedono com’ è arrivata a Ravenna, ci pensa un po’e risponde : "Volando".

a.m.