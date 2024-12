Francesca Barbi Marinetti racconta il nonno Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo

A ottant’anni dalla morte del nonno Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del Futurismo, la nipote Francesca Barbi Marinetti racconta la vita, le opere e gli ultimi tragici giorni fino alla scomparsa il 2 dicembre 1944 a Bellagio sul lago di Como.

L’appuntamento, curato da ’Tessere del Novecento’, è per questa sera alle 18.30 al Salone dei Mosaici di via IX Febbraio 1 a Ravenna, con la presenza dell’attrice Cinzia Damassa e del poeta e performer Paolo Gambi.

Può spiegare perché il futurismo è sempre contemporaneo? "Il pensiero portante dell’avanguardia di Marinetti era nutrire un atteggiamento reattivo e positivo nei confronti dell’evoluzione dei tempi. Questo vale per tutte le generazioni".

Lei è figlia di Luce, la terzogenita di Marinetti. Qual è il ricordo che più di tutti le ha trasmesso del nonno? "È stato un padre affettuoso e stimolante, capace di dare un tocco di ironia anche ai momenti di tensione. Non si sottraeva mai al dialogo con le figlie, e sapeva essere straordinariamente coinvolgente. Arte=Vita per Marinetti non era solo teoria. Era divertente, carismatico e capace di grande tenerezza".

Negli ultimi anni Marinetti compone diversi testi pubblicati postumi. Può ricordarli? "Ce ne sono un paio di stampo memorialistico, come ‘La grande Milano tradizionale futurista’ e ‘Una sensibilità italiana in Egitto’, e due aeropoemi: quello di ‘Gesù’ e ‘Quarto d’ora di poesia della X Mas,’ scritto poche ore prima di morire, che sono un testamento spirituale. La cifra stilistica è quella della simultaneità e della compenetrazione di tempi e spazi diversi, ma la ricerca di una dimensione ‘altrove’ assume toni di spiritualità e misticismo cosmici".

L’incontro a Ravenna si concentra in particolare su ‘Quarto d’ora di poesia della X Mas’. Di cosa parlava? "Si tratta di un breve componimento dedicato ai giovani eroi d’Italia che vanno in guerra per difendere l’onore del loro Paese anche quando tutto sembra perduto".

Come sono stati gli ultimi tragici giorni della sua vita a Bellagio? "Marinetti molto malato, sapendo di non avere più tempo, cerca di mettere in salvo famiglia".

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma si è di recente inaugurata la mostra ‘Il tempo del futurismo’ aperta fino al 28 febbraio 2025.

Non sono mancate le polemiche ancor prima dell’apertura che lei definisce ‘estremamente futuriste’... "Sono dispiaciuta per le polemiche e per l’aggressività di un certo giornalismo che le ha oltremodo enfatizzate. Gabriele Simongini ha fatto un lavoro titanico, anche in considerazione delle difficoltà e intemperie che si sono abbattute. Ne sono molto felice".