‘Francesca Fontana’, compleanno solidale

Per il 14esimo compleanno dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, al centro sociale Pisignano Cannuzzo di via Zavattina 6d, sabato alle 20.30 è in programma ‘Parole Musica - Una serata in armonia dedicata all’amore’.

Lorenzo Pieri leggerà poesie di Monica Ascedu, Rita Ricchi e Adriana Corbelli, poi, nella seconda parte della serata, verranno proposti i versi selezionati al decimo concorso Scrivile 2024 ‘i pensieri e parole positive scrivile’: prima classificata poesie in italiano - ‘Il cielo’ di Giulia Veronica Agnoletti, seconda ‘Dove’ di Maria Serena Bezzi, terza ‘Camille Claudel (stanza 23)’ Eler Benini.

La lettura di Pieri Lorenzo si concluderà con la poesia in dialetto romagnolo ‘Sol sêl - solo sale’ di Nivarda Raffoni, prima nel concorso Scrivile. L’accompagnamento sarà affidato ai musicisti Alberto Fattori a pianoforte e voce, Lucia Solferino a violino e voce, Lorenzo Valentini al basso elettrico.

L’ingresso ad offerta libera sarà interamente devoluto e consegnato al termine della serata alla cooperativa sociale San Vitale per il progetto ‘Ikebana’ e, a seguire, taglio della torta di compleanno offerta dall’associazione ai presenti.