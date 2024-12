Francesca Montanari, pioniera avvocato a Ravenna, si ritira dopo 55 anni

Francesca Montanari è stata la prima donna a svolgere la professione di avvocato a Ravenna. Dopo 55 anni di attività, principalmente dedicata al diritto di famiglia, ha deciso di ritirarsi. "Non è più il mio mondo," afferma, criticando l'impatto della tecnologia che, secondo lei, sta escludendo i rapporti umani fondamentali nella professione legale.

Montanari riflette sulla sua carriera e sulla parità di genere, ricordando l'educazione ricevuta e l'importanza dell'indipendenza economica. "Altro che quote rosa!" dichiara, sottolineando che ciò che conta è la qualità professionale e la capacità di azione.

Nel corso della sua carriera, Montanari ha assistito a cambiamenti epocali nei diritti delle donne, come il divorzio e l'abolizione della potestà maritale. Ha affrontato nuove sfide nel diritto di famiglia, dalle separazioni al divorzio, fino all'applicazione della legge Cirinnà.

Con l'avvento dei social media, Montanari osserva come le dinamiche delle cause siano cambiate, rendendo più facile dimostrare la colpa. "È incredibile come ci sia gente così priva di accortezza da postare di tutto," commenta.