Francesca, mosaicista per caso: "Volevo fare il chirurgo, poi scoprii un mondo nuovo. E non mi sono più fermata"

Quando era bambina, il suo obiettivo era di diventare chirurgo, ma poi prevalse l’esigenza di scegliere una scuola che offrisse presto la possibilità di lavorare perché lei, Francesca Fabbri, ragazza irrequieta, non vedeva l’ora di avere una vita indipendente dalla famiglia. Visto che sapeva ben disegnare scelse l’Istituto d’Arte, poi il corso di restauro del mosaico al Centro di Formazione professionale di Luisa Baldini, quindi il lavoro con Carlo Signorini e contemporaneamente l’Accademia di Belle Arti: il diploma arrivò presto, nel 1986, e per Francesca cominciò l’avventura in solitaria scegliendo il fronte del mosaico all’epoca emergente, quello dell’arredo, del design, delle tessere dorate per le location di grandi aziende e le dimore di grandi manager italiani, da Colaninno a Del Vecchio. E fu così che entrò nel mirino della Fondazione Nureyev e Francesca Fabbri, col neo marchio Akomena, venne incaricata di realizzare il monumento funebre del grande ballerino russo e poco dopo anche Sonia Ghandi le commissionò il memoriale in ricordo del marito Rajiv. Da anni lavora anche per note aziende del lusso perché, forse non tutti lo sanno, il mosaico si porta anche addosso.

Suo padre è stato uno dei massimi esperti internazionali sul fronte dell’erosione delle coste, non pensò mai di seguirne le orme? "Neanche per idea, volevo andarmene da casa e quindi era necessario cominciare presto a lavorare. Per questo ho rinunciato all’obiettivo che avevo, da adolescente, di diventare chirurgo, avevo visto morire mio nonno in ospedale e pensavo che se fossi stato io un medico, l’avrei salvato. Di mio padre, Paolo, ho tanti bei ricordi, in particolare quando dodicenne andavo con lui lungo le coste a fare i rilevamenti. Lui lavorava per il Cnr, aveva molte macchine fotografiche, me ne diede una, una Canon, e mi appassionai alla fotografia".

La strada del mosaico come l’ha imboccata? "Per caso, mi piaceva molto il disegno, ma anche la matematica, mi piaceva la ceramica poi arrivò il mosaico...".

In effetti la sua famiglia ha antichi collegamenti con l’arte... "Il bisnonno paterno, Amleto, fu direttore dell’Istituto Verdi ai primi del Novecento mentre suo figlio, cioè mio nonno, di nome Balilla, era un violoncellista dell’orchestra di Santa Cecilia. Il babbo invece dopo la laurea in geologia, fece il collaudatore per la Ducati, poi è stato docente universitario, a Bologna e Ravenna e per il Cnr ha svolto studi e ricerche sull’erosione delle coste, uno dei primi studi, negli anni 70. Era molto conosciuto a livello internazionale".

La sua famiglia è originaria di Ravenna? "L’origine è nel Cesenate, infatti il bisnonno era di Cesena. La mamma, Giovanna, è di Parma. Conobbe il babbo, giovane studente universitario, al mare a Cesenatico. Io sono nata a Bologna perché babbo studiava ancora e lui e la mamma abitavano lì...".

Diceva che il mosaico arrivò per caso... "Dopo le medie, come le ho detto, abbandonai l’obiettivo di medicina, troppi anni di università, mentre io volevo andarmene da casa al più presto e così optai per l’Istituto d’Arte, una scuola peraltro che non mi piaceva se non fosse per alcuni insegnanti con i fiocchi, come Rontini, Massari, Lagani, mi aprivano mondi inesplorati, anche contemporanei...".

E dopo il diploma? "Intanto avevo cominciato ad arrangiarmi creando pupazzetti, collanine, bracciali che vendevo nei mercatini, poi mi iscrissi al corso di restauro del mosaico al Centro di Formazione professionale Iniasa diretto dall’indimenticabile Luisa Baldini...in realtà volevo frequentare quello di ceramica, ma era già pieno. E col mosaico scoprii un orizzonte artistico a me sconosciuto, un grande docente e artista, Santo Spartà, mi diede la chiave per dialogare col mosaico. E alla fine dei quattro mesi del corso mi presentai da Carlo Signorini, aveva lo studio in via Argentario, al 22, e lui mi mise subito alla prova...era il 4 marzo 1983, non avevo ancora 20 anni. In quel momento Signorini stava lavorando per Mimmo Paladino. Per me è stata un’esperienza fondamentale...il laboratorio era molto frequentato da altri artisti, poi ci si ritrovava tutti al vicino bar Mosaico. Cominciai anche con le trasferte, la prima fu in Belgio...".

E contemporaneamente si era iscritta all’Accademia... "Sì, nel 1983, e nel 1986 mi sono diplomata, specializzandomi in cantieri di restauro. E lì in Accademia incontrai Giuliano Babini, mosaicista, che poi sposai e abbiamo avuto due figli, Marzia, anche lei mosaicista, e Gian Mattia".

Quanto è rimasta con Signorini? "Quattro anni, poi aprii il mio primo laboratorio in via Mazzini e due anni dopo, nel dicembre del 1988 mi trasferii in via Guaccimanni 41 con il marchio Akomena che era il nome di un mosaicista greco la cui firma era su un pavimento romano. In quegli anni il mosaico tornava fra le arti nobili, era concluso il periodo minimale, si apriva un orizzonte nuovo, il mosaico come arredo, nelle aziende, nelle ville...e così nel 1994 io e Babini aprimmo lo studio atelier in via di Roma, che fu anche location per le opere di molti artisti. D’altronde ero già collegata a note gallerie d’arte. E cominciai anche a progettare nuovi elementi di arredo".

Il mosaico per persone ricche...! "Pensi che ho avuto fra i clienti la Luxottica e anche il suo proprietario, Leonardo Del Vecchio, poi Colaninno per la cui dimora preparai sedici tavoli con il piano in quadrati di mosaico oro. E tanti altri. Nel 1996 ricevetti la telefonata dalla Fondazione Nureyev...il grande Rudolf era morto da tre anni e volevano dar corso al progetto dello scenografo Ezio Frigerio per un grande monumento funebre. Mandai un dettagliatissimo report e ottenni l’incarico...".

Quell’imponente tappeto a mo’ di drappeggio sul sepolcro... "In mosaico giallo oro e tante sfumature di rosso su un supporto che mi fornì la Mapei. Lavorammo in quattro per quattro mesi...e non è stato l’unico monumento funebre, nel 2008 ho realizzato un grande ritratto in mosaico per il memoriale in onore di Rajiv Gandhi ucciso nel 1991. A commissionarmelo fu la vedova, Sonia Gandhi, all’epoca presidente dell’Indian National Congress. Sempre quell’anno realizzai la grande scultura che ora è al Mar, ‘Il Prigione’, che nel 2011 fu selezionata da Sgarbi per la Biennale di Venezia. Nei primi anni Duemila inventai anche le poltrone con i sassi, non c’era limite all’inventiva...".

Il 2008 è purtroppo l’anno dell’avvio della grande crisi economica mondiale... "E infatti finì quel mondo di cui ho parlato, anch’io ho dovuto reinventarmi, diversificarmi su orizzonti diversi. Soprattutto ho cominciato a collaborare con il gruppo LVMH che raccoglie i più importanti stilisti mondiali. Cominciai con le decorazioni in mosaico a una borsa di Fendi, da allora il mosaico è nelle scarpe, nelle cinghie, nell’abbigliamento...Dal 2018 ho aperto il laboratorio in via Baracca e due sedi in via Argentario...e con me lavorano nove bravissime ragazze".