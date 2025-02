Francesco Delfino, il re Mida della spada: "La felicità? Tre stoccate in cinque secondi"

Francesco Delfino ha 17 anni, frequenta il terzo anno al liceo scientifico ‘Oriani’, tira di scherma ed è tesserato per il Circolo Ravennate della Spada. Con la maglia azzurrina, nei giorni scorsi, oltre al premio come miglior U17 del circuito continentale di Coppa Europa, ha portato a casa un bronzo individuale e un oro a squadre agli Europei cadetti di Antalya, in Turchia. Proprio l’oro a squadre porta la sua firma, complice una clamorosa rimonta ai danni del bulgaro Petrovszki, concretizzatasi nel minuto supplementare dell’ultimo assalto.

Delfino, ci racconti com’è andata.

"Non mi era mai capitato di vivere una situazione del genere. Cioè, è successo in passato che dovessi recuperare uno svantaggio, ma non nell’ultimo assalto".

E nemmeno in un assalto così importante.

"Quando sono salito in pedana per l’ultimo assalto da 3 minuti contro Petrovszki, eravamo a -4, cioè 29-33. Mi sono detto che avrei dovuto dare tutto per recuperare e per vincere la medaglia d’oro".

Cos’è successo?

"Ho recuperato subito un paio di stoccate. Siamo andati a -2, ma poi siamo tornati a -4. Mancavano 20“ alla fine. Nei primi 12“, sono riuscito a metterne una. Negli ultimi 8“, che in realtà erano solo 5, sono riuscito a mettere le altre 3 per raggiungere il pareggio".

Quindi, 3 stoccate in 5 secondi?

"Sì, è stato molto bello. Ho sentito tutto il tifo dei presenti, dai compagni di squadra, fino al pubblico in tribuna".

Poi, sul 42-42, è arrivata stoccata di spareggio, quella che ha determinato il successo e la medaglia d’oro.

"Ero padrone della situazione, ma sono rimasto concentrato, perché non volevo distrarmi". Cosa ricorda di quei momenti?

"È stato molto emozionante. Ero contentissimo. Ho fatto fatica a trattenere la felicità, soprattutto durante la cerimonia di premiazione, nel tragitto verso il podio".

E salire sul podio?

"Bello, ma ancor di più è salire sul gradino più alto"

Come va a scuola?

"Bene".

Dopo la maturità?

"È ancora presto, ma ho una mezza idea di fare ingegneria". Come si è avvicinato alla scherma?

"Grazie a mio papà, che è maestro di scherma. Avevo 5 anni, ma ho iniziato ‘seriamente’ due anni dopo. Mi ha seguito anche mia sorella Lavinia, oggi nona nel ranking femminile di categoria, e compagna di allenamenti al Circolo Ravennate della Spada".

Quante ore dedica allo sport?

"A parte le gare, mi alleno 2 o 3 ore, tutti i giorni".

I prossimi impegni?

"I Mondiali in Cina ad aprile e poi i campionati italiani".

Roberto Romin