Francesco Di Como morto nell’incidente a Ravenna: auto pirata taglia la strada al centauro che ha saltato la corsia

Ravenna, 20 luglio 2023 - Un’altra tragedia sulle strade di Ravenna. Nello schianto frontale tra un’auto e una moto ha perso la vita il conducente di quest’ultima, Francesco Di Como, 62 anni, residente a San Bartolo, deceduto all’arrivo in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul posto da parte dei sanitari del 118. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30 di ieri in viale Europa, all’altezza del distributore di carburanti Tap. La dinamica è al vaglio della Polizia locale, che da ieri sera sta cercando di rintracciare una terza auto, la cui manovra sarebbe all’origine della collisione. Dai primi accertamenti la moto, una Honda da enduro di grossa cilindrata, percorreva viale Europa con direzione Ponte Nuovo – dalla rotonda Germania verso via Don Carlo Sala –, quando all’altezza del distributore di carburanti Tap ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta dove, con direzione mare, sopraggiungeva un suv Mercedes. L’impatto frontale è stato violentissimo, la moto è rimbalzata indietro di una quindicina di metri mentre il suv ha riportato seri danni alla carrozzeria.

Dalle prime testimonianze raccolte sul posto, pare che il centauro sia stato indotto ad invadere la corsia opposta dalla manovra vietata di svolta a sinistra, per entrare nel piazzale del distributore sebbene in presenza di doppia striscia continua, effettuata da un terzo autoveicolo, che percorreva viale Europa nella stessa direzione della Mercedes e opposta a quella della moto, tagliando così la strada a quest’ultima. Col primo veicolo non vi è stata collisione, ma col secondo, il suv, è stata inevitabile. Si tratterebbe di una station wagon di colore grigio, che si è allontanata facendo perdere le tracce. Sul posto sono presenti le telecamere della videosorveglianza del distributore, i cui filmati saranno acquisiti dagli agenti della pattuglia Infortunistica. Al vaglio anche la velocità dei veicoli, richiesti i test sanitari di rito sul conducente della Mercedes.