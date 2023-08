Francesco, il santo più amato Spettacolo tra musica e parole

La rassegna “Le stelle di Galla Placidia” presenta oggi ai Chiostri Francescani di Ravenna alle 21.15 “Il Santo più amato”, spettacolo di musica e parole sul Cantico di San Francesco in occasione dell’800° anniversario della Regola francescana. Con Maria Antonietta Centoducati, voce recitante; Carla They, arpa; Matteo Salerno, flauto. In occasione degli ottocento anni della Regola di San Francesco e l’approssimarsi degli ottocento anni del Cantico delle creature, tre artisti, professionisti affermati, portano in scena con parole e musica, la vita straordinaria del Santo più amato di sempre.

Uno spettacolo di grande suggestione in cui brani medievali e celtici si intrecciano alla narrazione della vita di Francesco tra aneddoti, aforismi e scritture. Il tutto arricchito dalle proiezioni di immagini legate alla vita del Santo patrono d’Italia, uno tra i fondatori della tradizione letteraria italiana. Il tutto in via Dante Alighieri 4, a Ravenna.