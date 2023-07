Francesco Rutelli a Cervia, 'Il secolo verde, per salvare il clima'

Appuntamento, oggi alle 21.30 sotto la Torre San Michele di Cervia, con Francesco Rutelli, già sindaco di Roma, eletto con i Verdi e politico di lungo corso, ospite del sindaco, Massimo Medri, per una serata di dialogo e riflessione sull’ambiente e la sostenibilità. Con loro ci sarà anche il presidente del Parco della Salina, Giuseppe Pomicetti. L’emergenza alluvione in Emilia-Romagna è solo l’ultimo grande segnale della crisi climatica. Rutelli, oggi presidente di Anica, che rappresenta le industrie del cinema, audiovisivo e digitale, ma anche attivista per l’ambiente, firma un libro che vuole assieme essere di denuncia e di analisi “Il secolo verde. Per salvare il clima. Storia propaganda e realtà”. (Solferino).