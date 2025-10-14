Francesco Tondini presidente Confartigianato

L’assemblea di Confartigianato Ravenna è stata rieletta nei giorni scorsi e nella prima riunione e ha nominato il nuovo presidente: si tratta di Francesco Tondini, titolare di un’impresa di impiantistica elettrica. La riunione è avvenuta nell’ambito del 18esimo congresso provinciale dell’associazione in cui è stato per prima cosa eletto il nuovo Consiglio direttivo comunale. A questo proposito nel ruolo di vicepresidente è stata confermata Roberta Barboni.

Sono stati eletti consiglieri Chiara Aldini, Roberta Barboni, Cristina Garoia, Nicola Mandich, Marco Roselli, Susanna Stagni e Francesco Tondini.

Il neopresidente ha per prima cosa voluto ringraziare i consiglieri uscenti e in particolar modo Giuseppe Mauro Ghetti, che con grande impegno ha ricoperto la carica di presidente nel mandato precedente.

"Da qui al 2028 saranno anni molto importanti per l’artigianato e per il nostro territorio – ha detto Tondini – e sono molteplici le priorità che dovranno vedere impegnata la nostra associazione di rappresentanza. In quest’ottica sono certo che Confartigianato saprà continuare a essere un punto di riferimento per tutti gli artigiani e gli imprenditori innamorati del proprio lavoro e di questa bellissima Romagna".