’Francesco uomo del desiderio’ Mostra a Casola

Si intitola ’Francesco uomo del desiderio’ la mostra che inaugura stasera alle 20.30 a Casola Valsenio, nella chiesa dei Frati (San Francesco) in via cardinale Soglia. Per l’occasione sarà presente padre Francesco Bottero Tor, del santuario della Beata Vergine Maria del Piratello di Imola, che porterà la sua testimonianza.

L’esposizione sarà visitabile da oggi fino al 22 gennaio dalle 7.20 alle 18. Verranno inoltre effettuate delle visite guidate alla mostra nei weekend: nei sabati 14 e 21 gennaio dalle 15 alle 17 e nelle due domeniche del 15 e del 22 gennaio dalle 9 alle 12 e anche dalle 15 alle 17. In occasione delle visite guidate inoltre sarà aperta anche la rivendita di libri.

Per prenotare e chiedere informazioni è possibile telefonare ai numeri 347 8905616 (Simonetta) o 347 8748095 (Tiziana).