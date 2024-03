Francesconi col suo libro oggi a Faenza

Il Tennis Club Faenza torna ad ospitare un evento culturale: oggi alle 17.30, il faentino Mirko Francesconi presenterà il suo libro “Quando le rondini sfioravano la strada”. Il libro "è un mix di scandalo, nostalgia, avventura, indignazione, stupore, sconcerto, ironia e divertimento. Un susseguirsi di sfumature in cui riassaporare le atmosfere degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso in una città di provincia come Faenza, ascoltando le testimonianze e le confessioni di un ragazzo di quartiere".