’Franciscus’, Cristicchi racconta la storia del santo

Anteprima nazionale al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, oggi e domani alle 21 per il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi, ’Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’. Il progetto, co-prodotto dal Centro Teatrale Bresciano e Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione con Corvino Produzioni, è scritto dallo stesso Cristicchi insieme a Simona Orlando. Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – l’artista romano indaga e racconta il “Santo di tutti”. Simone Cristicchi incontrerà il pubblico nel Ridotto del Teatro domani alle ore 18; l’ingresso all’Incontro è gratuito. Franciscus, il rivoluzionario. Franciscus, l’estremista. Franciscus, l’innamorato della vita. Franciscus, che visse per un sogno. Franciscus, il folle che parlava agli uccelli.

Franciscus, che vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona ma anche di animale, e non solo in essi ma anche nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava insieme agli altri. In cosa risiede l’attualità, del suo messaggio? Cosa può dirci la filosofia del “ricchissimo” di Assisi, nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso? Dopo il grande successo di Happy Next, Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con un nuovo progetto in solo, dedicato a San Francesco. Al centro di questo spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato.Biglietti: da 18 a 28 euro. Diritto di prevendita: 1 euro; prevendite oggi 10-13 al teatro. Prenotazioni telefoniche (054564330).