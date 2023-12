Franco ci dà un taglio. Dopo più di mezzo secolo tira giù la saracinesca

È una specie di istituzione. Un’istituzione che chiude, come si sarebbe detto un tempo, per sopraggiunti limiti di età: lo spirito, però, è quello dei primi tagli e delle prime barbe. Un lavoro fatto col cuore e con il desiderio di fare sempre il massimo. Alla soglia degli ottant’anni – li compirà all’inizio della prossima estate – Francesco ’Franco’ Pontorno, siciliano di nascita ma ravennate da una vita (ma una vita vera) ha deciso di andare in pensione e lasciare il negozio da barbiere oggi in via Guaccimanni, dopo essere stato per lustri interi in via Francesco Negri. "Ho quasi 80 anni – spiega lo stesso Pontorno tra un cliente e l’altro – ed è davvero ora che mi prenda un po’ di riposo. Ma mi sento bene, ho persino fatto tutti gli esami, visto che gli ultimi risalivano a 20 anni fa. Potrei lavorare ancora e mi piace davvero tanto ancora il mio mestiere anche se è molto cambiato nei decenni: una volta si veniva per chiacchierare, la bottega era sempre piena. Ora mi sembra di essere sempre solo: il Covid ci ha portato a lavorare su appuntamento, cosa che non avevo mai fatto. Le chiacchiere erano la parte piacevole dell’essere un barbiere, oltre naturalmente ad un viso perfettamente rasato. Merce rara oggi: a mano ormai non la fa più nessuno, chissà cosa diranno i miei clienti che vengono ancora un paio di volte a settimana per il rasoio e il pennello". Figlio di un poliziotto, rimase prestissimo orfano di madre, tanto da crescere nella natia Sicilia con i nonni. Poi il padre lo portò con sè a Ravenna, dopo essersi risposato. Fu così che scoprì rasoio e forbici, imparando il mestiere in via Paolo Costa, da Angelo Peli.

"Anni formativi – prosegue Franco Pontorno – poi partì per i militari. Carabinieri a cavallo: volevo firmare per la ferma definitiva, dopo due anni ero già iscritto al corso per sottoufficiale ma ero a Milano, anni non facili. Così decisi di tornare a Ravenna, lasciando l’Arma. Mio figlio Giovanni ha raccolto questa eredità morale: è elicotterista dei carabinieri, anche se in questo periodo è a terra con altri incarichi. Con mia moglie Carla, romagnolissima di Forlimpopoli, ho anche due figlie, Marcella e Carmen. Poi aprii il mio negozio nel 1966 e ho sempre fatto questo". Con la grande passione per la pittura e una regola ferrea: "Tanti pittori romagnoli sono passati da me – conclude – e ho il negozio pieno di quadri di autori nostrani. Mi piace collezionarli: tanti quadri comprati, mai uno venduto. Come non ho mai mandato via nessuno dal mio negozio: ho tenuto lo stesso prezzo, 15 euro, dall’entrata in vigore dell’euro. Tutti hanno diritto ad un taglio di capelli". Ma senza Franco e il suo negozio sarà meno piacevole tagliarli.

Ugo Bentivogli