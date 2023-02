Franco Foschi, addio al re della spiaggia

Una vita dedicata al mare e ai suoi ospiti quella di Domenico Foschi, conosciuto da tutti come Franco, morto ieri dopo una malattia all’età di 85 anni. Franco lascia la moglie Maria, i figli Fabio ed Elena, la nuora Antonella e il nipote Andrea. Nel 2019 aveva celebrato i 70 anni di attività dello storico stabilimento balneare ‘Bagno Franco’ dove tutta la famiglia ha sempre collaborato. In occasione di quella giornata speciale di festa, in cui decine di amici e clienti avevano festeggiato insieme a lui, aveva raccontato al nostro giornale la sua vita legata proprio allo stabilimento balneare. Aveva iniziato nel 1949 aiutando lo zio nello stesso stabilimento. All’inizio Franco dava una mano perché le cabine erano poche. Erano gli anni in cui stava sbocciando il turismo e lui fu uno dei pionieri. Poi nel 1952 arriva la struttura in cemento e l’anno successivo lo zio si mette a fare l’albergatore. Da quel momento Franco inizia a fare il lavoro che, poi, sarà quello della sua vita: il bagnino della riviera di Cervia. E negli anni ’60 il bagno cambia nome da ‘Bagno Walter’ a ‘Bagno Franco’. Un uomo che si è sempre impegnato nella categoria: per 35 anni ha fatto parte del consiglio della Cooperativa Bagnini di Cervia arrivando a ricoprire anche la carica di presidente. Un uomo che dormiva nello stabilimento balneare durante la stagione perché voleva essere presente per ogni necessità. Molti i sacrifici fino a quando, nel 1987, ha investito acquistando anche il bagno di fianco. E lì iniziarono le soddisfazioni. Nonostante l’aria della crisi ha pensato ai figli e alla sua famiglia. E, infatti, l’altra sua grande scelta è stata proprio quella di mantenere una conduzione familiare. Franco aveva anche pescato due volte l’anello allo Sposalizio del Mare, per anni indossato dalla moglie. Con Franco se ne va un’altra parte di un passato fatto di momenti unici. Nel 2019 ricordava che aveva visto il "mare in amore" descrivendolo così "Sì, in passato (l’ho visto, ndr) tante volte. Arrivata a luglio, ma nessuno sapeva mai il momento esatto. Il mare brillava quando l’acqua si muoveva". Immediate, ieri, anche le condoglianze del sindaco Massimo Medri. "Ho appreso con dolore della scomparsa di Franco Foschi, storico bagnino di Cervia che ricoprì anche il ruolo di Presidente della Cooperativa Bagnini. Un pioniere e un eccellente imprenditore del turismo balneare. Il suo bagno ‘Franco’ a Cervia è uno degli stabilimenti più conosciuti della nostra località, grazie proprio all’ospitalità e all’accoglienza che la sua famiglia ha sempre riservato alla clientela", le sue parole. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Cervia alla volta del crematorio di Ravenna (offerte per lo Ior).

Ilaria Bedeschi