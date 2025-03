Franco Gàbici e le eredi di Ipazia

Ritornano alle 17, nell’Aula magna del liceo scientifico ’Oriani’ (via Cesare Battisti 2), i ’Giovedì pomeriggio al Liceo Oriani’, quest’anno dedicati alle figure femminili nella scienza, nell’arte e nella storia. Aprirà il ciclo Franco Gàbici con ’La scienza in rosa: le eredi di Ipazia’, una conversazione che racconta come le donne siano sempre state penalizzate da una mentalità che le considerava non adatte a trattare temi scientifici. Prossimi appuntamenti con Fulvia Missiroli (’Le donne nel Risorgimento’, 20 marzo) e Nilla Onofri (’Primati artistici al femminile’, 3 aprile). Il 27 marzo Matteo Cavezzali presenterà il racconto di Nevio Spadoni ’La zopa Caratena’.