Franco Garofalo confermato ai vertici dei ’chimici’

Il ravennate Franco Garofalo, 64 anni, è stato confermato segretario generale della Femca Cisl Emilia-Romagna. Lo ha deciso a stragrande maggioranza il Consiglio generale regionale della categoria della Cisl, riunito a Riccione per il congresso regionale. Presenti, tra gli altri, la segretaria generale nazionale Femca Cisl Nora Garofalo e il segretario generale regionale Cisl Filippo Pieri. Garofalo è stato assunto nel 1989 assunto al petrolchimico di Ravenna, dove lavora per diverse società del gruppo Eni, prima come operatore di impianti chimici a ciclo continuo e poi come addetto di logistica, movimentazione prodotti e gestione industria.