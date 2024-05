Franco Marini ‘turista’ dopo il comizio, nel 1997

Il segretario del Partito Popolare ed ex leader della Cisl, Franco Marini, all’indomani di un incontro elettorale (per il rinnovo del consiglio comunale: fu eletto Vidmer Mercatali) tenuto alla sala congressi del Mocadoro a Ravenna la sera del 18 aprile 1997, si dedicò alla visita alla città, accompagnato, come mostra la foto, dall’assessore comunale Valter Fabbri. A poco più di una settimana dalle elezioni tennero comizi a Ravenna tutti i big della politica dell’epoca: da Gianfranco Fini a Massimo D’Alema, da Luigi Manconi a Pier Ferdinando Casini, da Giorgio La Malfa, a Gasparri e Veltroni.

A cura di Carlo Raggi