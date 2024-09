Francone, primo della lista: "La mia stima per Michele"

Si chiamerà "Civici con de Pascale presidente", la cordata formata da oltre 60 liste civiche che sosterrà la candidatura dell’attuale sindaco di Ravenna – Michele de Pascale - alla presidenza regionale. Nel pomeriggio di ieri, al Salone Estense della Rocca di Lugo è stato presentato il primo dei 50 candidati del territorio regionale previsti e divisi nei vari collegi provinciale, Riccardo Francone, insegnante ed ex sindaco di Bagnara di Romagna. "Qualcuno si poteva aspettare da me una scelta diversa – ha sottolineato Francone che, per due mandati, ha svolto il ruolo di primo cittadino quale espressione di una lista civica opposta al PD –. In fondo però si tratta di una scelta non così diversa. Affronto questa nuova opportunità di servizio come civico che ha deciso di prendere una posizione in nome di una esperienza portata avanti in 4 anni di partecipazione al consiglio provinciale. Non si tratta di una scelta partitica e neppure ideologica ma di una scelta basata su una stima nei confronti di Michele de Pascale che reputo essere un giovane leader capace".

L’obiettivo di Francone, che promette di stimolare l’attenzione della cordata su alcuni temi basilari quali la sicurezza attraverso l’educazione alla legalità e lo sviluppo ulteriore dell’istruzione professionale è di svolgere un ruolo di "pungolo e cerniera", per stimolare dibattiti e rappresentare le richieste "di chi si aspettava da me un altro tipo di decisione o di chi si trova si sente lontano dalla politica. "In queste ultime settimane – ha precisato - ho ascoltato molte persone anche di gruppi opposti. Avrò il piacere di rappresentare anche le loro istanze". Francone è anche il primo dei quattro candidati espressi dalla Provincia di Ravenna ad essersi presentato al pubblico. I nomi degli altri tre saranno resi noti nei prossimi giorni. "Riccardo ha fatto scelta importante e per quanto mi riguarda – ha precisato de Pascale – ha mantenuto una promessa fatta circa un anno fa, quella di supportarmi in caso di una mia candidatura alle regionali. La scelta di averlo al mio fianco nasce da una amicizia sviluppata durante il lavoro svolto insieme. Prima di allora – ha raccontato – ci eravamo visti una volta sola e non era andata benissimo. Nel tempo Riccardo ha ricevuto tante proposte. Mi onora che abbia accettato la mia. Per questo avrà tutto il mio supporto e la mia riconoscenza. Per quanto mi riguarda – ha proseguito de Pascale – dedicherò ogni mia energia, ogni goccia di sudore, ogni respiro affinchè quello che è accaduto sul nostro territorio nel maggio dello scorso anno non si ripeta attivando un piano di prevenzione capace di rendere la nostra terra più sicura. Vorrei che le persone guardandomi negli occhi lo capissero e vorrei che questo lavoro sia fatto insieme a Riccardo".

Monia Savioli