Frane a Casola, altre evacuazioni "Il pensiero va alla mia casa"

Sotto una pioggerella fine anche ieri sono proseguite le evacuazione dalle abitazioni a rischio frane a Casola Valsenio, che conta una popolazione di circa 1.550 unità nel capoluogo e un migliaio nel forese. Permangono paura e incertezza, ma, perlomeno in paese, cominciano ad arrivare generi alimentari con mezzi leggeri che riescono a oltrepassare la frana di Mioletta, tra Casola e Riolo Terme, superabile solo dai mezzi di soccorso. Mentre per la popolazione a monte della enorme frana che ha bloccato la provinciale a due chilometri dal paese, verso Palazzuolo, ieri pomeriggio sono arrivate le prime derrate alimentari dalla Toscana: da Vicchio è giunto un camion con farina, zucchero uova, pomodori e altro. Permane l’impossibilità di spostamento delle persone, essendo bloccata la provinciale 306 sia a valle che a monte del paese e le due provinciali laterali che portano nella valle del Santerno e della Sintria.

Oggi il problema maggiore è la necessità di rifornire gli allevamenti con foraggio e mangime. In piccola parte provvede il Centro operativo comunale con gli elicotteri, ma nella maggioranza dei casi gli allevatori si trovano a provvedere autonomamente. Come spiega Luciana Cappelli, aiuto nella conduzione dell’allevamento di un migliaio di maiali nell’azienda Pozzo di Sopra, isolata dalle frane: "Per allungare i tempi abbiamo ridotto l’alimentazione dei maiali da trenta a venti quintali giornalieri: così arriveremo a venerdì prossimo. Comunque sono venuti i vigili del fuoco per un sopralluogo per organizzare il rifornimento di mangime". Per l’alimentazione umana, chi non è stato evacuato scende in paese a piedi con ombrello e zaino, come Marco Quarneti e il figlio Riccardo, e, come loro, tanti altri. Chi ha dovuto abbandonare l’abitazione viene ospitato da parenti, amici o presso il Centro di accoglienza comunale, dove ieri erano presenti 42 evacuati e 35 soccorritori. Il Centro è gestito dalla Misericordia, che provvede alla mensa insieme alla Pro Loco e a giovani volontari.

Rimane nella popolazione evacuata una forte preoccupazione. Lo rivela Rina Baldassarri, la cui abitazione si trova vicino alla casa travolta da una frana martedì notte: "Ora sono ospite da mio figlio, ma il pensiero va alla mia casa che si trova sotto un pendio in parte già franato". Si guarda con preoccupazione anche al futuro più lontano. Tutti che si chiedono quando e a quali costi potrà essere ripristinata la circolazione nei 90 chilometri di strade comunali, travolte o scivolate in basso a causa di centinaia di frane, non poche imponenti. Come quella che isola Baffadi e la parte alta fino al confine con la Toscana. Dove sono state evacuate circa 60 persone che hanno trovato ospitalità all’agriturismo Ca Nova e da privati che hanno accolto gli evacuati con lo stesso spirito con cui furono accolti gli sfollati in tempo di guerra: il mangiare e gli spazi vengono divisi allo stesso modo tra abitanti della casa e ospiti. "È nato un senso di comunità, un sentirsi uniti nel bisogno e nella preoccupazione che permette di guardare con fiducia al futuro" afferma Sonia Galliani, che ieri pomeriggio era tra coloro che hanno organizzato la distribuzione delle derrate giunte da Vicchio.

Intanto da oggi e fino alla fine dell’emergenza a Casola è stato attivato il numero 0546 976517 con cui dalle 9 alle 18 tutti i giorni si può contattare un assistente sociale per ogni esigenza. Sempre da oggi dalle 11 alle 14.30 un team di psicologi sarà a disposizione ad accesso libero in Comune.

Beppe Sangiorgi