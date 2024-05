Frane e allagamenti: la tragedia ai raggi x. Venerdì un convegno a Palazzo Rasponi

Anche l’Università di Bologna ricorda, a Ravenna, l’alluvione che nel maggio scorso ha colpito duramente la Romagna. Il dipartimento di Scienze biologiche e il Centro interdipartimentale di ricerca sulle Scienze Ambientali, assieme a Comune, Fondazione Flaminia, Tecnopolo e Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei dottori agronomi e forestali, organizzano una giornata, venerdì prossimo, per mantenere alta l’attenzione su quel drammatico evento e ragionare sui "devastanti effetti" del cambiamento climatico.

Interverranno, spiega la Fondazione Flaminia, le istituzioni locali che hanno affrontato l’emergenza e il mondo accademico della ricerca che ha collaborato nella fase successiva con la stima dei danni e ha attivato misure per indagare cause e approfondire possibili scenari futuri.

Verranno inoltre presentati il rapporto della Commissione regionale per l’analisi degli eventi meteorologici estremi del mese di maggio 2023; focus sulle frane in Appennino, sui segni del post alluvione in fiumi, canali e mare; e infine una tavola rotonda con Regione, Consorzio di bonifica, Comune di Ravenna e dipartimento di Scienze Biologiche detterà le prospettive future.

A Palazzo Rasponi voce, tra gli altri, ad Alberto Credi, prorettore alla Ricerca dell’Università di Bologna, al prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, alla direttrice generale del Consorzio di bonifica della Romagna Lucia Capodagli.