Frane sull’argine destro del Ronco I cittadini raccolgono le firme

Dopo l’alluvione i danni sono tanti e l’allarme tra i cittadini è massimo. E così quando Gabrio Laghi, agricoltore di San Bartolo, si è accorto delle diverse frane sull’argine del Ronco, si è subito allarmato e ha raccolto in poco tempo, con l’aiuto della moglie Claudia Argnani, 120 firme tra i residenti della zona. Le frane che Laghi ha individuato lungo l’argine sono quattro, tutte ovviamente sull’argine destro, quello lato San Bartolo. Qui sul fiume corre una strada, via Argine Destro Ronco. "La frana più grande è poco dopo il ponte su via Gambellara – spiega Laghi –, esattamente di fronte a una casa disabitata che è stata venduta, e ha provocato crepe anche sulla strada. Sono state messe delle transenne e il divieto di transito ai non residenti, ma continuano a passare tutti". La frana ha bloccato anche i lavori che sarebbero dovuti partire nella casa disabitata: "L’hanno comprata due ragazzi giovani, so che vogliono buttarla giù e rifarla nuova – prosegue Laghi –. Mi hanno detto che i lavori dovevano iniziare questo mese, ma ora non possono partire perché i camion non possono andare in una strada in quello stato".

Laghi riferisce che sul percorso si trovano altre tre frane più piccole, di cui due nel suo campo, "e altre due sono sotto al ponte di Ghibullo. La terra è andata giù quando l’acqua si è abbassata, dopo la piena, che qui è passata senza problemi. A noi è andata bene, ma siamo preoccupati: con tutto quello che è successo, temiamo che le nostre segnalazioni passino inascoltate. E qui, con l’argine in queste condizioni, se viene un’altra piena la prossima volta crolla e ci allaghiamo noi". Laghi e la moglie, assieme a un altro residente della zona, hanno raccolto 120 firme: "Tutti hanno voluto sottoscrivere la petizione – raccontano Laghi e Argnani –, siamo andati in giro a raccogliere le adesioni e poi le abbiamo spedite a Comune, Regione, Procura di Ravenna, Prefettura e gabinetto del sindaco. Ci è tornata indietro la ricevuta, sappiamo che le lettere sono arrivate a destinazione ma non abbiamo ricevuto risposta".

L’obiettivo dei residenti della zona è spingere le autorità a intervenire prima dell’autunno: "C’è un punto dove è andato giù anche un pezzo d’asfalto, gli alberi che prima erano in cima all’argine sono scivolati giù. Non vogliamo rischiare che succeda qualcosa di brutto".