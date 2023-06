Frank Zappa, il genio non muore mai

L’ultimo capolavoro di quel geniaccio iconoclasta di Frank Zappa fu ’The yellow shark’. Il disco venne concepito da un artista così fuori dagli schemi da essere stato in grado di conquistare la cittadinanza di continenti musicali apparentemente troppo distanti. Questa sera alle 21.30 al Pala De André, la suite-capolavoro, a trent’anni dalla scomparsa di Zappa, sarà eseguita per Ravenna Festival dal PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista, con il dramatic reading di Marcello Nardis. Riportare sul palco ’The yellow shark’ significa misurarsi col titanico perfezionismo del compositore di Cucamonga, un’impresa che per anni ha messo in crisi anche Peter Rundel, direttore dell’Ensemble Modern a cui era stato affidato all’epoca del debutto al Festival di Francoforte; ma è anche l’occasione per far rivivere un meraviglioso progetto orchestrale, dove lo Zappa della maturità combina lirismo, divertimento, passione e una scrittura più che mai elegante. L’appuntamento è reso possibile dal sostegno di Reclam Edizioni e Comunicazione. Battezzato in onore di un pesce di plexiglas che il suo autore aveva ricevuto in regalo nel 1988, The Yellow Shark era l’album numero sessantadue della carriera di Frank Zappa. Sarebbe stato l’ultimo; lo sapeva, Zappa, da tempo malato.

Ci volle una vita intera per emanciparsi dall’immagine di genio trasgressivo e freak che lo aveva reso protagonista negli annali del rock: solo pochi mesi prima della morte, nel 1992, il suo nome entrò di diritto nell’empireo della “musica seria”, quando una ventina di sue composizioni, vecchie e nuove, vennero eseguite in forma di suite al Festival di Francoforte e così collocate sullo stesso piano dei lavori di Cage e Stockhausen. Informazioni e prevendite: 0544249244; www.ravennafestival.org. Biglietti: da 22 a 35 euro (ridotti da 20 a 32 euro). I giovani al Festival under 18: 5 euro | under 30 sconto 50% sui biglietti superiori a 20 euro; carnet open (minimo 4 spettacoli) -15% sul prezzo dei biglietti.