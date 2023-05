Frascata di Lugo: pauroso incidente in moto per marito e moglie, lui è grave

Frascata di Lugo (Ravenna), 8 maggio 2023 – E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il motociclista residente Bando di Argenta che nel tardo pomeriggio di oggi a Frascata di Lugo, mentre in sella ad un enduro ‘CF Moto’ (un'azienda cinese produttrice principalmente di motociclette e scooter, ma anche di quadricicli leggeri, quad e yacht, fondata nel 1989 e con sede a Hangzhou) percorreva la strada provinciale ‘Bastia’ con direzione di marcia Lavezzola-Giovecca ha urtato un’auto che lo precedeva, cadendo rovinosamente a terra, con la stessa moto che è piombata in un fossato.

Sul sellino posteriore sedeva la moglie, la quale ha riportato traumi fortunatamente non gravi. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 18 all’altezza del civico 288.

Alla luce di una prima ricostruzione, una ‘Jeep’ (condotta da una donna) si sarebbe leggermente allargata a sinistra verso il centro della carreggiata per consentire ad un’auto che la precedeva di effettuare una svolta a destra per immettersi nel cortile di un’abitazione. In quel momento la moto con la coppia di coniugi ha tentato il sorpasso della ‘Jeep’ urtando il parafango posteriore sinistro della stessa. Sul posto due ambulanze, elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ (atterrato un campo vicino) e, per i rilievi di legge, la Polizia Locale della Bassa Romagna. Il motociclista, rimasto cosciente, è stato trasportato col velivolo al ‘Bufalini’ in condizioni di medio-alta gravità. La moglie invece è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Lugo. Illesa la conducente della ‘Jeep’. La circolazione, a quell’ora piuttosto intensa, è stata regolata a senso unico alternato per una quindicina di minuti.