Fratelli d’Italia incontra Confesercenti: "Perplessità sul Pums"

Si è svolto nella sede provinciale di Confesercenti un incontro fra Alberto Ferrero coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e i vertici di Confesercenti: Monica Ciarapica, Graziano Gozi e Riccardo Ricci Petitoni. "Difficoltà del centro storico, problemi di parcheggio nei lidi a seguito della costruzione del parco marittimo e Pums sono stati gli argomenti trattati durante l’incontro. Il Pums in particolare ha catalizzato l’attenzione – spiega Ferrero – , infatti su questo argomento sono state espresse fortissime preoccupazioni. La previsione di rendere l’intero centro storico zona Ztl che porterà una fortissima riduzione dei già carenti parcheggi esistenti, sommato alla zona 30 che andrà a comprendere l’intera città ed alla nuova tariffazione turistica dei parcheggi, impatterà negativamente sulle attività imprenditoriali ed artigianali del centro storico e non solo. Quello che è emerso sono le giuste perplessità per una gestione slegata da quelle che sono le reali esigenze delle categorie produttive. Come Fratelli d’Italia ci siamo detti disponibili a sostenere le esigenze di un sistema produttivo che rischia di essere fortemente danneggiato".