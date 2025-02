Fratelli d’Italia nel mirino. Vernice alla sede in piazza

Vernice nera contro la sede di Fratelli d’Italia, nella centralissima piazza del Popolo a Faenza, ed una grande scritta in rosso "Avevate Al Masri", un chiaro riferimento alla questione del torturatore libico sulla quale l’esecutivo è stato chiamato a chiarire in Parlamento la scorsa settimana. L’imbrattamento è stato compiuto da ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì, e non ha interessato solo la sede locale del partito di Giorgia Meloni, che si trova al civico 5 della Piazza. La stessa scritta su Al Masri è stata infatti vergata anche in una vetrina sfitta di via Marescalchi, nei locali di un’ex-birreria, dove però una dicitura rimandava alla clientela "Ci vediamo in piazza del Popolo 5", gli stessi locali dove oggi trova sede il presidio locale di FdI. Una sorpresa amara per gli esponenti del partito, che hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. "Un gesto vile – secondo Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia –, che conferma il clima d’odio crescente alimentato da ambienti della sinistra extraparlamentare. Non è il primo episodio: già lo scorso ottobre a Faenza erano stati deturpati i manifesti elettorali di Alberto Ferrero e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto e che la giustizia faccia il suo corso".

Anche il consigliere regionale Alberto Ferrero, coordinatore provinciale FdI, è intervenuto sulla vicenda: "Un gesto – ha dichiarato Ferrero – che, oltre a costituire una manifestazione di intolleranza, attenta anche alla libertà di espressione e al principio di pluralismo, pilastri fondamentali della nostra democrazia. Alcuni elementi di una certa sinistra, pur proclamandosi difensori dei principi democratici e di libertà, finiscono per ricorrere a metodi di intimidazione per contrastare chi non condivide le loro posizioni". Ferme le condanne anche da parte di alcune delle forze politiche presenti consiglio comunale: il consigliere Alessio Grillini ha parlato di "atto vile" e di "clima di intolleranza", e anche il Partito Democratico, attraverso il segretario comunale Emanuele Tanesini, ha condannato "l’azione vandalica ai danni dello spazio di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo. La libertà di espressione non giustifica mai vandalismi e intolleranze".