Fratelli d’Italia: "Possiamo vincere a Lugo"

"Interlocuzioni in corso" in tutti i Comuni nei quali si andrà votare. Con lo sguardo rivolto "al 2027, quando ci saranno le amministrative a Ravenna". Alberto Ferrero è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, partito che in questo momento ha il vento in poppa. Il suo ragionamento, valido per tutte le amministrazioni, "è che dopo tanti anni al potere, per consunzione interna ti logori". Ne consegue che il centrodestra voglia tentare la scalata ovunque (o quasi). Ferrero non si sbilancia più di tanto, ma la speranza è di farcela in Comuni quali Lugo, Bagnacavallo e Conselice, tutti in modo diversi colpito dall’alluvione. Tra questi l’esponente di Fratelli d’Italia ritiene essere quello "più contendibile" Lugo. Qui "il malgoverno del Pd è stato espresso all’ennesima potenza. A Lugo l’acqua è arrivata dopo 24 ore, dal faentino. Come è stato possibile non porvi rimedio? Lo stesso ragionamento vale per Fornace Zarattini, dove l’acqua ha impiegato 48 ore per arrivare - da Reda -: e dunque l’amministrazione comunale non poteva, con una comunicazione, avvertire cittadini e imprese di quello che sarebbe accaduto? Avrebbero dovuto dire loro ’se avete del materiale, mettetelo in salvo".

Con Fornace Zarattini, arriviamo, appunto, a Ravenna, massima espressione "di un sistema che soffre di criticità palesi, di un sistema di potere che non vuole migliorare la cose. Dopo tutto quello che è successo, la prima delibera importante approvata in consiglio comunale è stata relativa a un’urbanizzazione tra viale Europa e lo Scolo Lama". In città "è necessario trovare una squadra". Ferrero non si nasconde dietro a un dito. "Se a Ravenna abbiamo sempre perso la colpa è nostra, perché non ci siamo presentati con una vera alternativa a questo sistema di potere. La volta precedente avevamo un candidato sindaco eccezionale, Filippo Donati: il problema erano gli altri sei (chi più, chi meno, espressione del centrodestra, ndr), che hanno creato confusione negli elettori". Si voterà nel 2027 (e il sindaco uscente, Michele de Pascale, non potrà ripresentarsi).

"Certo, mancano molti anni, ma è importante, già da ora, dare l’idea che l’opposizione è la più unita possibile. Questo stiamo già facendo, a mio modo di vedere con successo, in consiglio comunale". Tornando alle amministrative del prossimo anno, "la logica è quella di non piantare una bandierina, come fatto in passato. Il che, spesso, ci ha fatto perdere. Siamo alla ricerca di candidati sindaci di spessore, anche espressioni di realtà civiche". Capitolo Cervia. "Qui riteniamo che si possa vincere". Quando gli viene chiesto il nome di un candidato sindaco già individuato, Ferrero la metto così: "Abbiamo avviato l’interlocuzione con le persone e gli altri partiti. L’importante è seguire l’iter che ci siamo dati. I nomi arriveranno".

l.b.