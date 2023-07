Fratelli d’Italia: "Subito interventi per chi ha subito danni da vento e grandine"

Interventi immediati. A chiederli, per aiutare i residenti della frazione di Voltana che hanno subito ingenti danni a causa dell’evento atmosferico straordinario di sabato scorso, è Rudi Capucci, coordinatore di Lugo e della Bassa Romagna, di Fratelli di Italia. "Ero a Voltana – racconta - e ho visto in prima persona la violenza e la forza del vento e della grandine abbattersi sugli edifici. Una volta passata la bufera, il clima che si percepiva era surreale, come al passaggio di una guerra. Gli edifici danneggiati e i detriti sparsi per le strade e gli alberi abbattuti davano una forte sensazione di dolore e di pena nel vedere la propria comunità colpita così duramente". Alla luce di quanto accaduto Capucci chiede ora al sindaco di Lugo, Davide Ranalli, e all’amministrazione lughese di non perdere tempo e di mettere in campo "poche e semplici azioni quasi a costo zero. I cittadini – spiega - devono poter richiedere la sospensione dal pagamento delle imposte Comunali chi ha avuto danni rilevanti comprovati da una pratica edilizia di ripristino o da una comunicazione specifica agli uffici competenti, deve poter sospendere il pagamento delle imposte almeno per un anno".

Dopo le tasse, il servizio di smaltimento rifiuti. "Il Comune deve richiedere ad Hera un servizio aggiuntivo giornaliero per la zona di Voltana e dintorni per trasporto macerie e materiali ingombranti – sottolinea Capucci –. Inoltre un servizio straordinario anche per la raccolta di ramaglie e vegetali, questo al fine di velocizzare le operazioni di pulizia e sgombero. Servono poi – continua - interventi per agevolare e semplificare le pratiche edilizie. Infine – aggiunge – sarebbe importante aprire presso la delegazione comunale di Villa Ortolani dello sportello per l’edilizia privata con la presenza giornaliera dei tecnici del comune al fine di dare le informazioni necessarie ai cittadini e presentare le pratiche edilizie relative ai ripristini e ristrutturazioni degli edifici, senza per forza dover andare a Lugo. Dal punto di vista politico – conclude - ci stiamo muovendo insieme ad Alberto Ferrero, segretario provinciale di FDI, con i nostri parlamentari di riferimento e con il governo per sottolineare la situazione di grave criticità e per richiedere un attenzione particolare ad un territorio che altre la recente alluvione deve affrontare anche questo duro colpo".

Monia Savioli