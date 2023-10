Fraternità Betania, è il trentennale

Venerdì prossimo la Fondazione San Rocco festeggerà il trentesimo compleanno della ’Fraternità Betania’ di Marina Romea. "Una storia – spiega in una nota la Fondazione, di cui presidente è Lanfranco Gualtieri – , che rappresenta una parte importante di quella che è stata la missione di mons. Ugo Salvatori, guidata quest’ultima dall’amore per gli altri, i più deboli, bisognosi di aiuto spirituale e materiale".

Oggi la Fondazione San Rocco, creata da Don Ugo, si occupa essenzialmente di dare assistenza alle persone anziane e sollievo alle loro famiglie. Per il raggiungimento di questo scopo la Fondazione gestisce due case di accoglienza per anziani, una appunto a Marina Romea, la ’Fraternità Betania’ (nella foto), l’altra a San Pietro in Vincoli, inaugurata nel 2010, ’Fraternità San Lorenzo’. La Fondazione nei suoi locali ospita 123 anziani, di cui 65 al ’Betania’ e 58 a ’San Lorenzo’, oltre ad un centro diurno autorizzato per 7 persone a struttura, "sempre nel rispetto delle condizioni ambientali e di sicurezza". Alle 16 di venerdì l’arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni celebrerà la messa presso la cappella della struttura Betania in Marina Romea, viale Italia 30, alla presenza degli ospiti, dei loro parenti, degli amici della Fondazione che in tutti questi anni l’hanno sostenuta, nonché del personale. "A questi – continua la nota della Fondazione – il presidente Gualtieri desidera rivolgere un sentito ringraziamento per la devozione con cui svolgono la loro attività. Un apprezzamento particolare è rivolto al responsabile generale Giovanni Errani, ai coordinatori Cesare Visotti e Marta Asmerom, alle superiori suor Giulia e suor Monica ed alle loro consorelle"