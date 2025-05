Fratoianni (Sinistra Italiana) a sostegno del centrosinistra

In queste ultime ore di campagna elettorale è arrivato a Ravenna anche Nicola Fratoianni, leader nazionale di Sinistra Italiana per incontrare il candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Barattoni. E se per Fratoianni è stata l’occasione di appoggiare, a livello locale, anche la proposta di Barattoni di reintrodurre le circoscrizioni, e, a livello nazionale, di criticare aspramente il Governo Meloni che racconta un’Italia inesistente e assiste senza fare niente al declino del Paese, per Barattoni l’incontro di ieri mattina è iniziato con una frecciatina, neanche tanto velata, al candidato di centrodestra Nicola Grandi. "Ho sentito che ieri ha proposto, a pochi giorni dalla fine della campagna elettorale, l’azzeramento dell’Addizionale Irpef – ha osservato Barattoni – che, in pratica significherebbe indebolire i servizi pubblici, i servizi di chi ha bisogno, perché quella proposta è fattibile solo eliminando una parte delle spese dei servizi sociali a sostegno della povertà, della fragilità e della disabilità, riducendo le politiche educative e peggiorando i servizi dagli 0 ai 6 anni. In pratica togliendo a chi se lo può permettere, si toglierebbe anche a chi ha bisogno".