Frau Heinemann al Museo delle ceramiche

Il 24 marzo 1973 vennero in visita a Ravenna (in treno) il presidente della Repubblica federale tedesca, l’allora Germania Ovest, Gustav Heinemann e la consorte. Oltre ai monumenti cittadini, con particolare attenzione per il mausoleo di Teodorico, il presidente visitò anche l’Anic e una piattaforma per l’estrazione del gas, mentre la consorte, signora Hilda, ne approfittò per una visita al Museo delle ceramiche di Faenza dove fece da cicerone il direttore Romolo Liverani (nella foto con Frau Hilda). Per la colazione gli ospiti tedeschi raggiunsero villa Spalletti a Savignano sul Rubicone.

A cura di Carlo Raggi