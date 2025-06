Frecce Tricolori, che magia. Tutti con il naso all’insù per lo show nel cielo di Punta. Il litorale fa il pieno di turisti

È stato uno spettacolo emozionate, coinvolgente e altamente partecipato. Dal fascino intramontabile. Lo show delle Frecce Tricolori ha portato, ieri pomeriggio, migliaia di ravennati e di appassionati sul nostro litorale per l’annunciata esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare. Tutti, insomma, col naso all’insù, per apprezzare, non solo la celebre squadriglia di aerei, ma anche l’elicottero del soccorso aereo HH 139 del 15° Stormo di Cervia, oltre ai velivoli del reparto sperimentale di volo (F2000, T345, C27J), gli elicotteri A129 ‘Mangusta’ e NH90 dell’Esercito, appartenenti al 7° reggimento ‘Vega’ di Rimini e quello dei Vigili del Fuoco, senza dimenticare l’esibizione del ‘We fly team’, l’unica pattuglia acrobatica al mondo composta in parte da piloti disabili. Organizzato dall’Aero Club ‘Francesco Baracca’ di Lugo, in collaborazione con Astim, main sponsor assieme ad Arco Lavori, l’evento ha animato il litorale con due giornate particolarmente intense e coinvolgenti. Il quartier generale è stato collocato al bagno Bolognino di Punta Marina Terme. Si è partiti venerdì con le prove generali delle esibizioni aeree e con l’apertura dell’area espositiva istituzionale, allestita sul lungomare Cristoforo Colombo. Ancora oggi, su viale dei Navigatori, sarà attiva un’area commerciale, con mercatini e street food. In evidenza sono state e saranno le Forze Armate, con i rispettivi stand, e i Vigili del Fuoco (al debutto in questa manifestazione), attraverso mostre statiche di mezzi e attrezzature, e con dimostrazioni dinamiche, sia in mare che a terra. Tantissimi sono stati i ravennati che hanno affollato le spiagge (erano attese 100mila persone).

Come ampiamente previsto, la circolazione veicolare è andata in difficoltà per il ritorno in città sulle principali arterie, da Marina Romea a Lido di Dante. In molti ne hanno approfittato per raggiungere opportunamente i lidi in bicicletta, evitando così gli ingorghi. Negli ultimi anni è la quinta volta che le Frecce Tricolori si sono esibite a Ravenna. Nel 2016, tornarono a proporre il proprio show dopo 18 anni, in occasione del 70° anniversario della Repubblica Italiana e dei 100 anni dalla morte di Francesco Baracca. Nel 2018 vennero celebrati i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale. Nel 2019 la manifestazione raggiunse un picco di popolarità con 200mila presenze nella sola giornata di domenica, attirando oltre 3 milioni di telespettatori per la diretta su Rai1. Nel 2022, dopo la pausa per la pandemia, lo spettacolo richiamò oltre 70mila spettatori, sempre sul litorale di Punta Marina Terme. La Casa delle Donne ieri ha contestato l’opportunità della manifestazione. "Uno spettacolo superfluo, utile solo a veicolare alcuni messaggi molto chiari: la guerra è una parte inevitabile e accettabile delle nostre vite e per questo le spese militari non si discutono, anzi si celebrano".

Roberto Romin