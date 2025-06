Fredrik, italiano per caso: "Tigri, roditori e serpenti. A Russi abbiamo curato tutti"

Il padre, svedese, alto funzionario con rango di diplomatico alla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), una famiglia con la valigia in mano che negli anni ha vissuto in giro per il mondo, Brasile, Roma, Cile, Guatemala, Giamaica. E a Roma è nato lui, Fredrik Garnum, che nonostante parli il dialetto romagnolo meglio di un locale, si è visto negare la cittadinanza italiana e per fortuna che nel 1995 la Svezia è entrata nell’Unione Europea e così problemi non ce ne sono più stati. Appassionato della natura e dei suoi abitanti, Fredrik Garnum si è laureato a Bologna in veterinaria e si è dedicato alla fecondazione artificiale, alla rinascita dell’allevamento delle mucche di razza romagnola e poi ha fondato e diretto la Clinica veterinaria di Russi, fra le più rinomate della regione. In trent’anni di attività ha curato ogni genere di animale, dal serpente alla tigre, da mici e cani agli uccelli, dalle giraffe ai roditori, dai conigli alle galline da compagnia e tanti altri, dato che la clinica assiste gli animali dello zoosafari di Fosso Ghiaia.

Lei è l’esempio vivente della necessità di riscrivere la legge sulla cittadinanza.

"I miei genitori erano cittadini svedesi, io sono nato a Roma, mi sono laureato a Bologna e alla fine degli anni Ottanta, quando avevo già diversi interessi qui in zona, feci domanda per la cittadinanza. Passarono mesi e non avendo risposta telefonai al ministero chiedendo spiegazioni. Pochi giorni dopo mi chiamò la prefettura di Ravenna..." C’era la risposta...

"Sì, ed era negativa! Non risultava che avessi autonomia finanziaria e io per lo Stato italiano non costituivo un interesse nazionale. Era amareggiato anche il funzionario della Prefettura che mi consegnò la risposta. Fu indubbiamente una ripicca perché avevo osato sollecitare una risposta. A quel punto decisi che avrei fatto a meno della cittadinanza italiana, nonostante questo sia il mio Paese. Poi nel 1995 la Svezia è entrata nella Ue e tutti i problemi si sono risolti, ma io continuo ad essere cittadino svedese e come svedese per 30 anni sono stato direttore sanitario della Clinica veterinaria di Russi".

Mi dica dei suoi genitori, per quale motivo vennero a Roma? E quando?

"Il babbo, Erik, era ingegnere chimico fra i massimi esperti di cellulosa e carta. Con la mamma, Astrix, abitavano nel nord della Svezia, a Sundsvall. Alla fine della guerra il babbo accolse la proposta di andare in Brasile, a San Paolo, per costruire la più grande industria della cellulosa di quel Paese. Lì nacque mia sorella, Ann. Nel 1957 accettò la proposta di entrare a far parte del Dipartimento forestale della Fao: così la famiglia si trasferì a Roma, dove l’anno dopo sono nato io".

Lei quindi è cresciuto nella capitale...

"Fino ai 13 anni, quando, era il 1971, la Fao spedì il babbo in Cile, a Santiago, quale direttore del settore industrie forestali per l’America Latina. I miei genitori sono rimasti lì tre anni e mezzo, io sono venuto via prima".

È stato testimone del golpe di Pinochet, del bombardamentode La Moneda, il palazzo presidenziale dove trovò la morte Allende.

"Certo, 11 settembre 1973. Per tre giorni e tre notti restammo chiusi in casa, dal terrazzo vedevo gli aerei, gli elicotteri mitragliare sulle strade, ricordo che il babbo, che aveva il rango di diplomatico, aiutò molte persone a mettersi in salvo...".

Diceva che lei lasciò Santiago prima dei genitori...

"Sì, a 16 anni mi imbarcai su un aereo con 60 uccellini in varie gabbie e me ne tornai a Roma dove avevo gli amici...".

Uccellini? Li aveva allevati? "Certo...fin da bambino sono appassionato della natura, degli animali. Nel 1964 i miei aveva affittato una villetta per le vacanze, in Trentino; vicino c’era un contadino con un sacco di animali e io ero sempre lì, dall’età di 9 anni passavo là i quattro mesi estivi, andavo su da solo...Pensi che a Roma portavo a casa ogni animale che trovavo, anche i rospi, i miei sopportavano".

Nella capitale quindi si è diplomato...

"Sì, al liceo, nel 1976. Mentre i miei genitori dal Cile erano andati in Guatemala e poi in Giamaica, sempre per la Fao. Io poi ho preso un secondo diploma in Svezia, sono stato sette mesi in Giamaica e nel 1979, dopo varie peripezie, sono riuscito a iscrivermi all’università di Bologna, a veterinaria, e non poteva essere diversamente. Furono anni splendidi, facevo anche da traduttore simultaneo alle lezioni dei docenti americani, conoscevo cinque lingue".

Aveva già particolari interessi di studio?

"La riproduzione, materia in cui mi sono laureato; già era attiva la fecondazione artificiale, c’erano state le prime prove di congelamento degli embrioni per i cani, all’epoca conobbi il veterinario e allevatore ravennate Gubert. Con lui e l’università feci nascere i primi cuccioli di cane in Italia da embrioni congelati e contemporaneamente con il compagno di studi Matteo Ridolfi, massimo esperto del settore, mi concentrai sui bovini romagnoli. Pensi che Matteo ha fatto i disegni di tutti i tori romagnoli dell’epoca. Un mondo sparito... Poi con l’amico Gianluca Giuliani ho avviato un allevamento a Gambellara, con il grande toro Macario...abbiamo vinto dodici campionati nazionali di fila!".

Era il momento in cui le stalle venivano chiuse...

"Pensi che abbiamo avuto fino a settanta capi, tutte bovine romagnole...avevamo, e abbiamo ancora, un ‘giro’ internazionale. A cavallo fra gli anni 80 e 90 aprii anche l’ambulatorio per i piccoli animali a San Pietro in Campiano e nel 1‘91, io e un collega, Massimo Bartolucci, abbiamo aperto un altro ambulatorio a Russi. Di lì è nata la Clinica Veterinaria, nel 2007 abbiamo raddoppiato gli spazi su un’area di 750 metri quadri, una decina di specialità, oggi ci lavora una trentina di persone fra veterinari, amministrativi e altro personale. Io ne sono stato direttore sanitario fino al 2020".

Una clinica che si è fatta un gran nome in Romagna...

"Io, che sono di parte, dico che è la prima in Romagna. Una cosa è certa, li si curano anche tigri, roditori, serpenti...".

Mi spieghi, c’entra forse lo zoo safari?

"Esattamente. I miei colleghi hanno curato anche scimmie, un cammello, abbiamo operato tre canguri, la tigre aveva una tibia rotta e in collaborazione con una clinica di Parma le è stata inserita una placca. Oltretutto anni fa accanto a noi c’era l’acquario, quanti serpenti ho operato per estrarre corpi estranei. Un giorno davanti all’ingresso trovai un pitone dentro un thermos con un biglietto ‘Non posso più tenerlo’. Aveva un grosso ascesso in testa, l’ho operato, è guarito. Va da sé che il maggior numero di visite riguardano mici e cani. Ma ci sono anche tartarughe, rapaci, galline, conigli...da compagnia."

È ben cambiato negli ultimi trent’anni il rapporto fra umano e animale.

"Completamente, pensi solo ai cani legati alla catena, in campagna, o al fatto che quando ho iniziato a fare il veterinario il maggior lavoro era per animali da allevamento. Sono intervenute le leggi, ma il cambiamento è più profondo, l’acquisizione della consapevolezza che gli animali hanno una propria dignità".

Carlo Raggi