"Frequentato da pregiudicati": Caffé degli Artisti chiuso per 15 giorni

Era frequentato assiduamente da avventori con numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio, per sostanze stupefacenti e ubriachezza molesta. Per questo il questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha disposto la chiusura per quindici giorni del Caffé degli Artisti, il bar all’angolo tra viale Pallavicini e via Carducci in zona stazione. Il provvedimento è il risultato di una serie di servizi mirati predisposti per la zona tra viale Farini e i giardini Speyer che ha visto in prima linea equipaggi della Sezione Volanti, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Squadra Mobile che hanno portato questa settimana all’identificazione di 200 persone, alla verifica d 100 veicoli e alla denuncia in stato di tre persone, di cui due minorenni, trovati con un’autorecentemente rubata. In particolare, sono state monitorate zone vicine ai binari della linea ferroviaria, dove erano stati segnalati dei manufatti in condizione di abbandono.