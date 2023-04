Fresu e Caine, un incanto tra jazz e blues

Il teatro Rossini di Lugo stasera alle 21 ospita l’atteso live, unico concerto dell’edizione 2023 del festival itinerante ‘Crossroads’, che vedrà protagonisti Paolo Fresu alla tromba e al flicorno, effetti e Uri Caine al pianoforte. Un abbinamento musicale pronto a rinnovare le sue meraviglie dopo oltre venti anni di collaborazioni.

Sono innumerevoli i duetti di cui si è reso protagonista Paolo Fresu tra artisti internazionali come Ralph Towner, Omar Sosa, Dhafer Youssef, Nguyên Lê e Bojan Z e italiani come Antonello Salis, Furio Di Castri, Gavino Murgia, Gianluca Petrella, Daniele di Bonaventura, Danilo Rea, Dado Moroni e Ludovico Einaudi. In questa varietà di situazioni l’unica costante è l’inconfondibile suono di Fresu, il suo personalissimo ‘soffio’, la cesellatura delle linee melodiche, dove anche i silenzi cantano. Ma tra i tanti incontri di Fresu, quello con Uri Caine è probabilmente il più celebre, una tappa fondamentale della carriera di entrambi. Dal loro primo incontro nel 2002, passando per un paio di registrazioni discografiche (‘Things’ del 2006 e ‘Think’ del 2009), Fresu e Caine hanno creato un sodalizio in cui si bilanciano perfettamente lirismo e scatti ritmici, blues, canzoni americane, repertorio jazzistico e preziose citazioni classiche.

Nato nel 1961 a Berchidda, in Sardegna, Fresu intraprende lo studio della tromba a undici anni nella banda musicale del paese. Dopo varie esperienze di musica leggera, scopre il jazz nel 1980 e inizia l’attività professionale nel 1982. Nel corso dei decenni è protagonista di una scalata verso la vetta del jazz italiano e internazionale, del quale è oggi uno dei grandi protagonisti. Si è esibito con grandi artisti quali Enrico Rava, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Gerry Mulligan, Dave Holland, John Zorn, Richard Galliano, Trilok Gurtu, Jim Hall, Uri Caine, Gil Evans Orchestra, Toots Thielemans, Carla Bley, Dave Douglas.

Uri Caine, nato a Filadelfia nel 1956, è uno dei jazzisti più enciclopedici: la vastità dei suoi interessi si riflette nelle numerose traiettorie verso cui ha indirizzato la propria scrittura musicale, le formazioni da lui stesso guidate, le collaborazioni con altri musicisti quali Don Byron, Dave Douglas, John Zorn, Terry Gibbs, Clark Terry e naturalmente Paolo Fresu. Pianista sopraffino, quando si tratta di suonare jazz senza fronzoli Uri Caine ha però raggiunto la più ampia popolarità soprattutto per la sua fervida immaginazione come compositore e creatore di gruppi e progetti musicali. In essi Caine riversa la sua poliedrica ispirazione, la versatilità di un musicista aperto a tutti gli stimoli.

Il concerto è organizzato da Jazz Network con la Fondazione Teatro Rossini di Lugo. I biglietti, interi 20 euro e ridotti 16, sono in prevendita in teatro dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 (tel. 0545.38542). Info. 0544.405666, [email protected], website: www.crossroads-it.org.