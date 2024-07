Fresu e Sosa mettono il cibo in musica

Vibrare di posate, tintinnio di bicchieri, lo scoppiettio della brace, il gorgoglio dell’acqua versata, il declamar di ricette: rumori di fondo, rumori di cibo. Food, appunto. È lo stuzzicante sottofondo, in senso letterale quanto concettuale, dello spettacolo che vede di nuovo complici sulla scena Paolo Fresu, oggi forse il jazzista italiano più celebre al mondo, e il cubano Omar Sosa, pianista tra i più poetici e imprevedibili. Stasera alle 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini, Food conclude la quinta edizione de Il Trebbo in musica di Ravenna Festival a Cervia-Milano Marittima con una celebrazione della convivialità – in musica e a tavola – in perfetta sintonia con una rassegna che nel nome, trebbo, custodisce una lunga tradizione di confronto, scambio, dialogo. Perché in fondo ciò che mangiamo è anche sinonimo di ambiente, società, etica, equità; e la cucina è un po’ come la musica, frutto di contaminazione, meticciato e condivisione.

"Come artisti abbiamo il privilegio di viaggiare molto e di vedere il mondo: il miglior modo per conoscerlo è sedersi a tavola e con curiosità assaggiare la cultura altrui – spiega Paolo Fresu – Noi siamo appassionati di cucina e di vino e spesso parliamo di questo. E quando abbiamo sentito il bisogno di entrare in studio per tornare a lavorare insieme e ci siamo chiesti quale potesse essere il tema, ci trovavamo a tavola. È stato immediato e inevitabile pensare al cibo!".

"L’ispirazione è scaturita da tutti i suoni che formano la base ritmica dei brani – racconta Omar Sosa – suoni registrati lungo più di un anno in cantine e ristoranti del mondo, dove abbiamo sicuramente scoperto suoni, piatti, persone, storie, costumi, tradizioni". Prevendite: 0544/249244; www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico numerato 22 euro (ridotto 20).