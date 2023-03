’Freud non lo sapeva’

Questa sera si esibiscono al Teatro Rasi alle ore 20, cinque Performer dell’Accademia nazionale multidisciplinare (recitazione, scrittura, musical).

I giovanissimi artisti sono pronti a stupire la platea con lo spettacolo Freud non lo sapeva che fonde stand up poetry, recitazione e improvvisazione (lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Ravenna).

Nonostante la giovanissima età, i 5 attori sono anche autori dei testi che affrontano temi tutt’altro che facili, come “il senso di evasione”, “la nevrosi e l’incapacità di vivere il qui ed ora”, “l’inconscio e la ricerca di se stessi”.

"Il pubblico si aspetta 5 bambini ma vedrà 5 reali professionisti, narratori e performer di altissimo livello" spiega la scrittrice Deda Fiorini, regista dello spettacolo e insegnante di Design della narrazione e storytelling.

Inoltre, da giugno partono le nuove selezioni per under 16 per l’Accademia multidisciplinare Il Circolo degli Scrittori e degli Attori.

Dirige artisticamente l’Accademia insieme a Deda Fiorini e Chiara Roncuzzi un grande nome della scrittura, Nicolai Lilin, autore di Educazione Siberiana da cui è stato tratto anche il film omonimo sotto la regia di Salvatores. Per informazioni sull’Accademia: www.ilcircolodegliscrittori.it e 3341648929 oppure scrivere a [email protected]