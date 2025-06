Frigo Babbi fra alti e bassi, ma resta primo

Molto bene in Italia, un po’ meno in Austria. Vitas Frigo Babbi, il centauro ravennate che partecipa al trofeo Crono Climber 2025, la corsa di regolarità in salita, conquista la bellezza di 77 punti nel weekend dello Spino, con una vittoria e un terzo posto al sabato, nonché un secondo e un terzo posto la domenica. Dunque resta primo nella classifica generale del Trofeo Crono Climber con 227 punti davanti a Gianmarco Cittadini che segue con 4 punti in meno (223).

Frigo Babbi è reduce dalla gara dello Julbach, seconda prova del circuito austriaco di pura velocità in salita e qui non riesce a migliorare il suo miglior tempo, non scendendo sotto 1’20’’ che era il suo obiettivo. "Poteva andar meglio in Austria – dice lo stesso Frigo Babbi – ma spero di rifarmi il prossimo anno. Una gara che mi piace sempre disputare: nel Crono Climber invece le cose sono andate bene e sono contento. Ora devo continuare a difendere il primato conquistato due tappe fa anche se con 250 punti ancora in palio può accadere di tutto".

Vitas Frigo Babbi, che allo Spino e allo Julbach ha gareggiato con una Bmw Mrf Competition, preparata da Tondo Garage, con Anthony Lanzo ai box come capomeccanico il 5 e 6 luglio sarà a Isola del Liri per un altro weekend di gare.

u.b.