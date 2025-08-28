Frode ’apri e chiudi’: la Finanza sequestra patrimoni per 2,5 milioni

Grazie al metodo ‘apri e chiudi’ di società, ha continuato a operare senza versare le imposte dovute. Per questo motivo la guardia di Finanza della Compagnia di Faenza, ha sequestrato a un imprenditore di origine cinese attivo nel settore tessile per conto terzi, patrimoni illeciti per circa 2,5 milioni di euro in esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale di Ravenna su richiesta della procura.

L’indagine delle Fiamme Gialle ha consentito di individuare il collegamento tra l’imprenditore e la gestione di fatto di sette diverse ditte individuali - intestate a connazionali ritenuti prestanome - che si sono succedute nel tempo. In questo modo l’uomo avrebbe accumulato, in poco più di 10 anni, debiti tributari pari a circa 2,3 milioni di euro. Si tratta del cosiddetto fenomeno delle imprese ‘apri e chiudi’, una tipologia di frode attuata attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali. che avevano maturato debiti con l’Erario. E realizzata attraverso il subentro di altre imprese, formalmente nuove, ma in realtà costituite allo scopo di proseguire l’iniziativa economica appena cessata, vanificando così le eventuali pretese erariali del Fisco poiché formalmente rivolte a soggetti divenuti nullatenenti.

Nel suo complesso, un meccanismo dunque finalizzato alla cronica sottrazione al pagamento delle imposte, il cui risparmio rappresenta, da una parte, il profitto dei beneficiari della frode, dall’altra, il principale strumento di concorrenza sleale nei confronti degli operatori rispettosi delle regole. Ciò con indubbi effetti sui livelli di occupazione e sulla regolarità del sistema economico e produttivo locale.

Oltre a ricostruire le modalità attraverso le quali l’imprenditore aveva di fatto continuato a dirigere in prima persona ogni impresa, gli inquirenti si sono mossi per il recupero delle imposte evase. In tale contesto hanno ricostruito numerosi bonifici in banche cinesi oltre alla fittizia cessione di unità immobiliari e vetture di lusso. Emblematico, tra le altre cose, l’acquisto da parte di un operaio senza patente di un’Audi Q8, alla guida della quale è stato però sorpreso più volte proprio l’imprenditore.

Sulla base delle risultanze investigative, sono state sequestrate tre unità immobiliari oggetto di vendita simulata oltre all’azienda da ultimo avviata comprensiva di beni materiali, conti correnti e crediti presso terzi. Sono stati sequestrati inoltre gli ulteriori beni riconducibili all’imprenditore e alla figlia: un appartamento a Ravenna di recente acquisizione e due auto di pregio in quanto ritenute di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dai due.

L’indagine ha tratto spunto anche dall’analisi di rischio condotta in virtù del protocollo d’intesa stipulato tra la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, la procura ravennate e la guardia di Finanza ai fini di un più efficace contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico locale.