Frode fiscale e riciclaggio. Sequestrato ’Il Baule’

Porte chiuse e sigilli al Baule Mercatone, noto supermarket di oggettistica gestito da cittadini di nazionalità cinese in via Ravegnana a Faenza. La guardia di finanza, nell’ambito di una complessa attività d’indagine riconducibile all’operazione ‘Orient Express’ coordinata dalla Procura di Ravenna, ha accertato "un insidioso sistema di frode fiscale posto in essere da un imprenditore cinese", come si legge in una nota. Dalle indagini delle fiamme gialle è emerso che l’uomo, residente in città, sia risultato amministratore di fatto di tre empori di una catena operante sul territorio italiano, intestando tuttavia le società a connazionali prestanome. Gli accertamenti svolti, che hanno tratto spunto dagli sviluppi di una verifica fiscale, hanno consentito di individuare come l’imprenditore, anche mediante l’opera prestata da un consulente fiscale operante nella provincia di Rovigo, abbia fatto ricorso al cosiddetto metodo ’apri e chiudi’, dirottando ingenti flussi finanziari verso la Cina. Un sistema di frode che viene attuato attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali che, dopo avere maturato debiti con l’erario, vengono fatte cessare e sostituite da altre società, formalmente nuove, che proseguono la medesima attività imprenditoriale, ma senza mai onorare il proprio debito con il fisco. Parallelamente nell’indagine è emersa anche una rete di società inesistenti riconducibili anch’esse a soggetti di nazionalità cinese e con sedi legali nella provincia di Milano e in Monza-Brianza, ma anche Roma e Napoli, utilizzate dall’imprenditore al fine di documentare circa 7 milioni di euro di fittizie operazioni commerciali, procurandosi così costi inesistenti e dirottando, attraverso bonifici bancari, flussi di denaro verso la Cina. Un meccanismo che, secondo quanto accertato, avrebbe consentito di disperdere le disponibilità finanziarie da destinare, anche coattivamente, al pagamento delle imposte. Da qui anche la contestazione per riciclaggio addebitata.

Nell’operazione, oltre al deferimento all’autorità giudiziaria di 11 persone fisiche e 4 società, al fine di interrompere l’insidioso fenomeno illecito intercettato dai finanzieri, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Ravenna, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, che ha avuto a oggetto conti correnti, beni di lusso tra cui orologi di alto valore, vetture di pregio, ingenti disponibilità di contanti, nonché le società di Faenza, di Cervignano del Friuli in provincia di Udine e di Occhiobello in provincia di Rovigo. Ciascuna società è stata posta in amministrazione giudiziaria per la successiva liquidazione dell’intero compendio aziendale ai fini della confisca. Il procedimento penale è ancora nella fase di indagini preliminari e le responsabilità saranno poi definitivamente accertate in sede giudiziaria.