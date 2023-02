Frontale a San Pietro in Trento Diciannovenne grave al Bufalini

Due automobilisti – un ragazzo e una donna di 19 e 46 anni entrambi residenti in zona -, sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi verso le 7.10 di ieri su via Taverna a San Pietro in Trento. A quell’ora – per causa ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Milano Marittima -, le due auto guidate dal 19enne e dalla 46enne – rispettivamente una Fiat Panda e una Renault Clio che marciavano in direzioni opposte –, si sono urtate in maniera frontale e violenta. In entrambe, la parte anteriore si è praticamente sbriciolata e la Panda ha concluso la sua corsa ruote all’aria. Per estrarre uno dei due conducenti dall’abitacolo – la 46enne sulla Clio –, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La donna ha riportato lesioni perlopiù concentrate agli arti inferiori e alla cassa toracica. Più gravi le ferite rimediate dal 19enne che, come la 46enne, è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena. Per entrambi, i medici si sono riservati la prognosi: tuttavia nessuno dei due risulterebbe al momento in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 con elicottero e ambulanza: e per tutto il tempo dei soccorsi, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico. Entrambi i veicoli sono risultati in regola con i documenti. Si è ora in attesa dei risultati degli esami tossicologici e alcolemici che, come di prassi in questi casi, sono stati disposti per entrambi i conducenti.