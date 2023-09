Fruges, dalla Bcc 7mila euro al Centro di Quartiere

Un assegno dal valore di 7mila euro finalizzato al ripristino del Centro di Quartiere (CdQ), principale punto di aggregazione di Fruges, duramente colpito dall’alluvione di maggio. A consegnarlo al Comune di Massa Lombarda è stata nei giorni scorsi la Bcc Ravennate Forlivese Imolese, alla presenza di Giuseppe Gambi, Emanuela Bacchilega e Fabiano Turchi, rispettivamente presidente, amministratrice e capo area Territoriale della banca. Oltre al sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e al personale dell’Ufficio Cultura erano presenti, in rappresentanza del CdQ, il presidente Federico Pagani e i consiglieri Bruno Vignoli e Amilcare Moroni. "Come amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino – esprimiamo gratitudine per la generosità ancora una volta manifestata dalla Bcc. Una banca che quotidianamente si impegna per il territorio. Per noi rappresenta, a maggior ragione in questo difficile momento, un essenziale riferimento", Il presidente Giuseppe Gambi ha quindi sottolineato come la banca sia "da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera. In questo difficile momento, ha deliberato un’erogazione straordinaria di 2 milioni da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione. Per il Comune di Massa Lombarda, abbiamo stanziato 7mila euro che verranno destinati al ripristino del Centro di Quartiere di Fruges, luogo di aggregazione e punto di riferimento per la comunità".

lu.sca.